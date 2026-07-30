Πραγματοποιήθηκε η τελευταία κλήρωση του Τζόκερ για τον Ιούλιο, που απόψε (30/7) μοίραζε περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 15, 31, 32, 37, 44 και Τζόκερ το 11.
Στην αποψινή κλήρωση σημειώθηκε άλλο ένα τζακ ποτ. Ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές. Επτά δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην κλήρωση της Κυριακής (2/8), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ.
Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=YRdL4GrAaaw}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)