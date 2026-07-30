Έως τώρα έχουν βεβαιωθεί 4.127 παραβάσεις μέσω των καμερών στους δρόμους.

Δύο νέες «έξυπνες» κάμερες θα τοποθετηθούν στους δρόμους της Αττικής τις επόμενες ημέρες. Επιπλέον, την ερχόμενη εβδομάδα θα τεθούν σε λειτουργία και οι κάμερες που εγκατέστησε η περιφέρεια Αττικής.

Αυτά επεσήμανε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε συνέντευξη Τύπου για την οδική ασφάλεια, ενώ έκανε αναφορά και στις παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί μέσω των καμερών, η πλειονότητα των οποίων αφορά την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

«Αξιοποιούμε την τεχνολογία, όχι για να επιβάλλουμε περισσότερες κλήσεις, αλλά για να διαμορφώσουμε μια νέα οδηγική κουλτούρα. Σήμερα στην Αττική λειτουργούν έξι κάμερες με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες εντοπίζουν, πέρα από την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, την υπερβολική ταχύτητα, τη χρήση κινητού τηλεφώνου και τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Τις επόμενες ημέρες προστίθενται ακόμη δύο, ενώ στο ίδιο δίκτυο εντάσσονται τα 25 κινητά συστήματα καταγραφής στα λεωφορεία της ΟΣΥ και οι 388 κάμερες της περιφέρειας Αττικής, που τίθενται σε λειτουργία την ερχόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημείωσε ότι ήδη έχουν βεβαιωθεί 4.127 παραβάσεις μέσω των καμερών, το 41% των οποίων αφορά στην παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. «Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες στον διαγωνισμό για το πληροφοριακό σύστημα, που προκηρύχθηκε πέρυσι το καλοκαίρι, εκτιμούμε ότι κι αυτή η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο», συμπλήρωσε.

Σε 100 κόμβους υψηλής επικινδυνότητας οι κάμερες της περιφέρειας Αττικής

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης) εξήγησε ότι οι 388 της περιφέρειας Αττικής, για την καταγραφή παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, τοποθετήθηκαν σε 100 επιλεγμένους κόμβους υψηλής επικινδυνότητας, που υπέδειξε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

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«Οι κάμερες θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη. Για κάθε καταγεγραμμένη παράβαση θα παράγεται πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας, αποτελούμενο από έξι φωτογραφίες και ένα βίντεο, το οποίο θα διαβιβάζεται στην Ελληνική Αστυνομία για τη βεβαίωση της παράβασης, με πλήρη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων», εξήγησε ο αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής.

Χρυσοχοΐδης: 3 φορές μικρότερο το ποσοστό οδηγών που ξεπερνούν το όριο αλκοόλ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου επισημάνθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνεχίστηκε η πτωτική τάση των τροχαίων δυστυχημάτων στην Ελλάδα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα καταγράφηκαν 213 θάνατοι από τροχαία, μείωση 31,95% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε αναφορά στα στατιστικά στοιχεία από τα αλκοτέστ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την οδική ασφάλεια. «Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα 1.572.000 αλκοτέστ, εκ των οποίων βρέθηκαν θετικά τα 13.613, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχαν γίνει 750.000 αλκοτέστ, εκ των οποίων θετικά ήταν τα 16.000. Φέτος έχουμε 3 φορές μικρότερο ποσοστό οδηγών, οι οποίοι συλλαμβάνονται να οδηγούν με πάνω από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ. Αυτό δείχνει πως το κράτος επιβάλλει μια νέα οδηγική αντίληψη, έναν νέο θεσμό, μια νέα πρακτική, μια νέα πολιτική, μια νέα συμπεριφορά», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.