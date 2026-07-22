Στην ομιλία του, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών υπογράμμισε ότι η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο ζήτημα μεταφορών, αλλά θέμα δημόσιας υγείας, εφαρμογής του νόμου, υποδομών, εκπαίδευσης και οδηγικής κουλτούρας.

Τη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει η Ελλάδα στην οδική ασφάλεια παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, στη διεθνή σύνοδο υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την οδική ασφάλεια, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 21 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 2025 η χώρα μας κατέγραψε 517 θανάτους από τροχαία δυστυχήματα, έναντι 665 το 2024, σημειώνοντας μείωση περίπου 22%. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό νεκρών από τροχαία στην Ελλάδα από το 1963 και για μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια χρονιά κατά την οποία ο ευρωπαϊκός μέσος όρος μείωσης κινήθηκε περίπου στο 3%.

Η ελληνική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του High-level Meeting on Improving Global Road Safety, με τη χώρα μας να επιβεβαιώνει τη στήριξή της στον διεθνή στόχο για μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία κατά τουλάχιστον 50% έως το 2030.

Στην ομιλία του, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών υπογράμμισε ότι η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο ζήτημα μεταφορών, αλλά θέμα δημόσιας υγείας, εφαρμογής του νόμου, υποδομών, εκπαίδευσης και οδηγικής κουλτούρας.

Η πρόοδος της Ελλάδας παρουσιάστηκε ως αποτέλεσμα μιας συστηματικής πολιτικής, που περνά από τις δεσμεύσεις στην εφαρμογή. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, οι στοχευμένοι έλεγχοι για παραβάσεις που συνδέονται άμεσα με θανατηφόρα τροχαία, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η μη χρήση κράνους και ζώνης, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και η επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, όπως οι κάμερες οδικής επιτήρησης με τεχνητή νοημοσύνη.

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Η ελληνική πλευρά ανέδειξε επίσης τον ρόλο των σύγχρονων και ασφαλέστερων υποδομών στη μείωση των τροχαίων, παρουσιάζοντας τις σημαντικές αναβαθμίσεις που υλοποιούνται στο εθνικό οδικό δίκτυο και τα νέα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η πρόοδος αυτή συνδυάζεται με καλύτερη αξιοποίηση δεδομένων, ώστε οι παρεμβάσεις να κατευθύνονται εκεί όπου ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Στις πολιτικές που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνεται και η 24ωρη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών στην Αθήνα κάθε Σάββατο, ως μέτρο που προσφέρει, ιδίως στους νέους, μια ασφαλέστερη επιλογή επιστροφής κατά τις νυχτερινές ώρες.

Τα επόμενα βήματα

Παρά τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, το μήνυμα της ελληνικής πλευράς ήταν ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Όπως επισημάνθηκε, κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται στην άσφαλτο αποτελεί απώλεια που δεν μπορεί να θεωρείται αναπόφευκτη.

Οι επόμενες προτεραιότητες της χώρας εστιάζουν στην προστασία των πιο ευάλωτων χρηστών του δρόμου, όπως οι μοτοσικλετιστές και οι πεζοί, στην αντιμετώπιση της υπερβολικής ταχύτητας και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και στην καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων για τα σημεία και τις περιόδους υψηλού κινδύνου.

«Οι θάνατοι από τροχαία δεν είναι αναπόφευκτοι. Μπορούν να προληφθούν», ήταν το βασικό μήνυμα που μετέφερε η ελληνική πλευρά στον ΟΗΕ, με τη χώρα μας να δηλώνει προσηλωμένη στον στόχο του 2030 μέσα από εφαρμογή των κανόνων, ασφαλέστερες υποδομές, καλύτερα δεδομένα και διεθνή συνεργασία.