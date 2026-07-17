«Η απορρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας, τα 13ωρα, η εντατικοποίηση της δουλειάς και η υποστελέχωση των υπηρεσιών» ευθύνονται για τα εργατικά ατυχήματα, αναφέρει ο Διονύσης Τεμπονέρας.

«Δέκα εργαζόμενοι τον μήνα από τις αρχές του 2026 χάνουν τη ζωή τους σε θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα», σημειώνει ο Διονύσης Τεμπονέρας σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της ΕΛΑΣ στο Facebook, τονίζοντας πως «από τη μετατροπή της Επιθεώρησης Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρχή, τα εργατικά ατυχήματα έχουν αυξηθεί κατά 70%».

Ο Τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ σημειώνει πως: «Η απορρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας, τα 13ωρα, η εντατικοποίηση της δουλειάς και η υποστελέχωση των υπηρεσιών ευθύνονται για το φαινόμενο αυτό» και πως «σύμφωνα μα τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων – Τεχνικών Επιχειρήσεων το 2025 κατεγράφησαν 201 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Δυστυχώς η Επιθεώρηση κατέγραψε μόνο τα 47 απ’ αυτά».

Καταλήγοντας, ο Διονύσης Τεμπονέρας αναφέρει: «Ως Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεσμευόμαστε για την αποκατάσταση της τήρησης των κανόνων για υγεία και ασφάλεια στην εργασία, για τη στελέχωση των υπηρεσιών. Για να μπορεί κάθε εργαζόμενος να φεύγει το πρωί με ασφάλεια και να γυρίζει πίσω, το απόγευμα, στα παιδιά του».

{facebook.com/reel/4093944164071819/}