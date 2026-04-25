1.Αύξηση ενίσχυσης σε χαμηλοσυνταξιούχους από 250 σε 300 ευρώ

Το μέτρο κοστίζει μόλις 200 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή, το 1/2 από το κονδύλι των 980 εκατομμυρίων ευρώ, που στερεί επί 7 χρόνια η κυβέρνηση της ΝΔ από τους συνταξιούχους με την κατάργηση της τμηματικής «13ης σύνταξης» που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2019 (αν αθροίσει κανείς και τα 360 εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος του επιδόματος των 250 ευρώ στο οποίο προστίθεται).Πρόκειται για εφάπαξ και όχι για μηνιαία ενίσχυση με αλλαγή και διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων. Η ενίσχυση δεν αφορά όπως λέγεται το 85% των συνταξιούχων, αλλά το 85% των συνταξιούχων, που είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών. Εκτός ενίσχυσης μένουν οι χήρες/οι και τα ορφανά τέκνα, οι μειωμένες συντάξεις και όσοι είχαν την «ατυχία» να έχουν ένα πρόσκαιρο περιουσιακό όφελος(π.χ. μια πώληση) ή ένα ακίνητο κληρονομιά στο χωριό(λόγω εισοδηματικών ή και περιουσιακών κριτηρίων). Λες και αν είναι κάποιος συνταξιούχος 64 ή 60 ετών δεν έχει ήδη πληρώσει την τελευταία εξαετία, 37% ακριβότερα τα τρόφιμα, 57% την ενέργεια, 50% το ενοίκιο και 40% τα φάρμακα κλπ. Πάρα το γεγονός ότι ο αυξήσεις που δόθηκαν το 2026 έχουν ήδη εξαφανιστεί από τον πληθωρισμό(2,4% το 2025 και τρέχει με πάνω από 3,3% σήμερα λόγω και του πολέμου) οι συνταξιούχοι θα λάβουν βοήθεια σε…7 μήνες(δηλ. Νοέμβριο του 2026). Την ίδια ώρα μέσω της κατανάλωσης η συνεχιζόμενη ακρίβεια και η αισχροκέρδεια τους οδηγεί σε κατακόρυφη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης.

2.Έκτακτη ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά από 150 ευρώ

Πρόκειται για εφάπαξ ενίσχυση που συναρτάται με τον αριθμό των τέκνων και το φορολογητέο εισόδημα. Το επίδομα για την συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 150-300 ευρώ. Πρόκειται για ενίσχυση που καλύπτει τις ανάγκες μιας εβδομάδας (το πολύ) στο σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το 80% των πολιτών έχει αναγκαστεί να αλλάξει τον οικογενειακό προϋπολογισμό λόγω της επιμονής των υψηλών τιμών. Τα τρόφιμα αποτελούν τη βασικότερη πηγή πίεσης, με το 40% της συνολικής επιβάρυνσης να προέρχεται από αυτή την κατηγορία. Οι ονομαστικές αυξήσεις μισθών μιας οικογένειας εξανεμίζονται από το κόστος ζωής, με την Ελλάδα να καταγράφει από τους χαμηλότερους μισθούς και το υψηλότερο κόστος διαβίωσης στην Ευρώπη. Το μέτρο στοιχίζει 240 εκατομμύρια ευρώ και μαζί με την αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων(200 εκ.) απορροφά το 90% του προϋπολογισμένου κονδυλίου των συνολικά 500 εκατομμυρίων ευρώ.

3.Διευρύνεται η επιστροφή ενοικίου σε επιπλέον δικαιούχους

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις στους ήδη δικαιούχους αναμένεται να προστεθούν 70.000. Τα ενοίκια στη χώρα την τελευταία 5ετία έχουν αυξηθεί κατά 50%. Η κυβέρνηση χορηγεί βοήθημα, που αντιστοιχεί λίγο πάνω από το 10% της επιβάρυνσης των ενοικιαστών. Στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόζεται πλαφόν 800 ευρώ στην επιστροφή ενοικίου, που αφήνει ακάλυπτες πολλές οικογένειες με παιδιά. Οι αυξήσεις ενοικίου είναι τόσο μεγάλες που αρκετοί ενοικιαστές επιλέγουν να πληρώνουν «μαύρα» και δεν δηλώσουν την πραγματική μίσθωση με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λάβουν την συνολική ενίσχυση που καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού για το δηλωθέν μίσθωμα. Αντί η κυβέρνηση να στραφεί στην κοινωνική κατοικία επιχειρεί να λύσει το στεγαστικό με αναποτελεσματικά επιδόματα.

4.Άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών-Διεύρυνση εξωδικαστικού μηχανισμού-Νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις

Δίνεται δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με εφάπαξ καταβολή του 25% της οφειλής και ένταξη του υπολοίπου σε ρύθμιση. Το όριο ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό μειώνεται από 10.000 σε 5.000 ευρώ. Για οφειλές έως το τέλος του 2023 προβλέπεται ρύθμιση έως 72 δόσεων, με ελάχιστη δόση 30 ευρώ και επιτόκιο περίπου 5,84%. Η ρύθμιση αφορά χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και δεν καλύπτει ήδη ρυθμισμένες οφειλές. Πρόκειται για αποσπασματικά μέτρα που δεν αναγνωρίζουν το μέγεθος της αύξησης των ληξιπρόθεσμων χρεών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία εξαιτίας των συνεχιζόμενων κρίσεων(πανδημία, ενεργειακή κρίση, πόλεμος, αύξηση κόστους λειτουργίας και κόστους πρώτων υλών κλπ). Στο τέλος του 2025, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΕΦΚΑ ανήλθαν στα 51,31 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 633 εκατ. ευρώ από το προηγούμενο τρίμηνο (Σεπτέμβριος 2025), ενώ σε ετήσια βάση, η άνοδος του χρέους έφθασε στα 2,03 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την άποψη ότι το πρόβλημα όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά βαθαίνει. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται τόσο με τη διαρκή επιβάρυνση των μη μισθωτών από τις αυξήσεις εισφορών, όσο και με τον μηχανισμό προσαυξήσεων που λειτουργεί σωρευτικά εδώ και χρόνια. Ενδεικτικό αυτού είναι το γεγονός ότι στην αύξηση του χρέους του τριμήνου Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2025, ύψους των 633 εκατ. ευρώ, τα 447,9 εκατ. ευρώ προέρχονται από πρόσθετα τέλη. Σύμφωνα με την έκθεση του ΚΕΑΟ, σχεδόν οι επτά στους δέκα οφειλέτες (1.441.358 ή 69,53%) χρωστούν έως 15.000 ευρώ έκαστος.

Παράδειγμα: Με ρύθμιση 72 δόσεων η μηνιαία για την πλειοψηφία των οφειλετών η δόση ανέρχεται σε 208 ευρώ το μήνα ενώ με 120 δόσεις και «κούρεμα οφειλής» όπως προτείνει η αντιπολίτευση, η δόση θα έπεφτε κάτω από 100 ευρώ και θα ήταν απολύτως διαχειρίσιμη με ταυτόχρονη καταβολή των τρεχουσών οφειλών. Στοχευμένα η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει να επιτίθεται στην μικρομεσαία επιχείρηση και στον ελεύθερο επαγγελματία, που στενάζει από την αύξηση του κόστους λειτουργίας και πρώτων υλών(+τεκμαρτό εισόδημα). Πρόκειται για «εκκαθάριση εν λειτουργία» την ώρα που αποδεικνύεται ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός ελάχιστα βοηθάει και τα χρέη σε τράπεζες, funds και τρίτους πιστωτές έχουν χτυπήσει κόκκινο.

5.Επιδότηση Diesel και ενίσχυση σε αγρότες

Οι μεταφορές και οι αγρότες στενάζουν εδώ και μήνες με ολέθριες συνέπειες για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η επέκταση της επιδότησης στο diesel κατά 20 λεπτά το λίτρο (16 λεπτά συν ΦΠΑ) και για τον μήνα Μάιο, με δημοσιονομικό κόστος 55 εκατ. ευρώ και η επιδότηση στα λιπάσματα, καλύπτοντας το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς για την περίοδο από τα μέσα Μαρτίου έως το τέλος καλοκαιριού αποτελούν προφανώς «σταγόνα στον ωκεανό». Οι ενισχύσεις δίνονται για να επιστρέψουν οι τιμές στα ήδη αυξημένα επίπεδα πριν από τον πόλεμο με αποτέλεσμα τελικά να επιδοτούν την ακρίβεια και την λεηλασία. Ανέγγιχτα παραμένουν τα διυλιστήρια, παρά το γεγονός ότι η ΕΕ έδωσε «άδεια» για έκτακτη φορολόγηση, απείραχτα τα καρτέλ σε όλη την αλυσίδα τροφίμων, στις τράπεζες, στις εταιρίες ενέργειας, στις κατασκευαστικές εταιρίες, οι έμμεσοι φόροι κλπ. Απουσία ελέγχων και υποστελέχωση των υπηρεσιών συνηγορούν στο ότι η κυβέρνηση, όχι δεν μπορεί αλλά δεν θέλει, να λύσει το πρόβλημα μεγάλων κοινωνικών ομάδων.

Η κυβέρνηση κάνει μια συνειδητή επιλογή. Επιλέγει να ξεζουμίσει την κοινωνία και να γίνει «Μέγας Χορηγός» των ολιγαρχών.

Επιλέγει να επιστρέψει με τη μορφή επιδομάτων το 1/10 από όσα έχει πάρει εμμένοντας σε πολιτικές που της εξασφαλίζουν ματωμένα υπερπλεονάσματα, που προέρχονται από το «αίμα» νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα κρατάει κάβα χρήματα για εκλογικούς σκοπούς αντί να τα ρίξει στην πραγματική οικονομία.

Μια νέα προοδευτική πολιτική πρόταση πρέπει να εστιάζει σε απλές πολιτικές αιχμές σε σχέση με την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια:

«Οι πλούσιοι θα πληρώσουν – οι μικρομεσαίοι θα πληρώνουν λιγότερο»

«Οι μισθοί θα ανέβουν, οι τιμές θα πέσουν»

«Ρύθμιση χρεών σε πολλές δόσεις με διαγραφή μέρους των οφειλών»

«Οι θεσμοί και οι επίσημες Αρχές της αγοράς θα λειτουργήσουν»

«Το κράτος θα είναι στο πλάι και όχι απέναντι στον πολίτη -τέρμα στην κρατική διαφθορά που στοιχίζει»

«Χρειάζεται πραγματική παραγωγική ανασυγκρότηση και όχι ανάπτυξη Real Estate και τουρισμός»

(Ο Διονύσης Τεμπονέρας είναι Νομικός)