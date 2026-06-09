«Οι πολιτικές της Δεξιάς ανατρέπονται μόνο από πολιτικές της Αριστεράς.»

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί η Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για μια «επίπλαστη εικόνα ευημερίας» που, όπως υποστηρίζει, απέχει σημαντικά από την καθημερινότητα των πολιτών.

Στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά σημειώνει ότι «περίπου το 68% των νοικοκυριών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 19%. Οι νέοι 16-24 ετών παραμένουν η ηλικιακή ομάδα με τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, ενώ μονογονεϊκά νοικοκυριά και οικογένειες με πολλά παιδιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της οικονομικής ανασφάλειας.

Παράλληλα, όσον αφορά στη στέγη, η άνοδος των ενοικίων και του στεγαστικού κόστους μετά το 2018 έχει αυξήσει δραματικά την πίεση στα νοικοκυριά, ιδιαίτερα στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και στους νέους, ενώ η αύξηση της αξίας των ακινήτων διευρύνει ακόμη περισσότερο το χάσμα ανάμεσα σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Την Ελλάδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη συνθέτει ένα εκρηκτικό μείγμα: ακριβά σπίτια, χαμηλοί μισθοί, οικογένειες που δεν «βγαίνουν», νέοι και νέες χωρίς προοπτική. Οι πολιτικές της Δεξιάς ανατρέπονται μόνο από πολιτικές της Αριστεράς.»