Ο γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «εντελώς πρωτοφανή πυρκαγιά» – τη «μεγαλύτερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη φωτιά που απειλεί τα τελευταία 24ωρα το Μπορντό, με τους πυροσβέστες στην γαλλική πόλη Ζιρόντ να βρίσκονται αντιμέτωποι με μια «πρωτοφανή» κατάσταση καθώς μάχονται με μια πυρκαγιά που «έχει αποκτήσει δική της ζωή».

Ο δήμαρχος του Μπορντό δήλωσε ότι προετοιμάζεται για «όλα τα ενδεχόμενα», καθώς ένα μόνο από τα πολλά μέτωπα που μαίνονται στη Γαλλία βρίσκεται πλέον 15 χιλιόμετρα από την πόλη. «Προετοιμαζόμαστε να φιλοξενήσουμε μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε περίπτωση που διαταχθούν νέες εκκενώσεις», δήλωσε ο Τομά Καζνάβ.

{https://x.com/CBSNews/status/2081773646314344587}

Περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στη Γαλλία και περισσότεροι από 100.000 στην Ισπανία, όπου οι πυρκαγιές μαίνονται «εκτός ελέγχου» δυτικά της Μαδρίτης. Κι όλα αυτά ενώ ένα νέο έντονο κύμα καύσωνα την Τρίτη ενδέχεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μιλώντας τη Δευτέρα από την αίθουσα κρίσεων όπου συνεδριάζει το επιχειρησιακό κέντρο πυρόσβεσης και διάσωσης (CODIS) του Μπορντό, ο Μακρόν ανέφερε ότι μια μικρότερη πυρκαγιά στην περιοχή Λαντ έχει τεθεί υπό έλεγχο. Πυρκαγιές μαίνονται σε αρκετές άλλες γαλλικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Βαρ και Λαντ, καθώς και στην Άνω Κορσική, ενώ η μάχη στη γειτονική Ζιρόντ συνεχίζεται.

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Παρόλο που οι πυροσβέστες σημείωσαν πρόοδο τη Δευτέρα, βελτιώνοντας την κατάσταση σε σύγκριση με το προηγούμενο 24ωρο, ο γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε ότι «οι θερμοκρασίες αναμένεται να ανέβουν ξανά, ο άνεμος παραμένει παρών και ως εκ τούτου πρέπει να παραμείνουμε προσγειωμένοι».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ είχε δηλώσει ότι η φωτιά «έχει αποκτήσει δική της ζωή».

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Χιλιάδες στρέμματα γης και εκατοντάδες σπίτια μετατράπηκαν σε στάχτη

Ο Ζερόμ Στεφ, δήμαρχος του Σεστάς, μιας πόλης νότια του Μπορντό, δήλωσε στο BBC ότι αυτή «θα είναι η πυρκαγιά του αιώνα». Περιέγραψε πώς 17.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την πόλη του κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η φωτιά φούντωσε πριν από δύο ημέρες. Μέχρι στιγμής, όπως δήλωσε, η περιοχή έχει δει 420.000 στρέμματα (42.000 εκτάρια) γης να καίγονται και 240 σπίτια να καταστρέφονται.

«Στην πόλη μου η κατάσταση είναι πραγματικά καταστροφική», πρόσθεσε.

Και παρόλο που η φωτιά στο μέτωπο δεν μετακινείται πλέον τόσο γρήγορα, οι ομάδες του Σεστάς έχουν «κερδίσει μόνο μια μικρή μάχη». Όπως υπογράμμισε, ο κίνδυνος αναζωπύρωσης από τις ιπτάμενες σπίθες ή μια ξαφνική αλλαγή στην κατεύθυνση του ανέμου παραμένει.

«Διαθέσαμε όλη μας την ενέργεια στη δημιουργία προστατευτικών αντιπυρικών ζωνών», εξήγησε, αν και παραδέχτηκε ότι «είμαστε όλοι φοβισμένοι μπροστά σε αυτή την κατάσταση».

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Εννέα στις 10 φωτιές προκαλούνται από τον άνθρωπο

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, προειδοποίησε ότι η χώρα «διέρχεται μια πρωτοφανή περίοδο πυρκαγιών», με 1.160.850 στρέμματα (116.085 εκτάρια) να έχουν καεί και 13.566 υποθέσεις πυρκαγιών να έχουν καταγραφεί από τον Ιανουάριο.

Ο υπουργός αποκάλυψε σε ανάρτησή του στο X ότι εννέα στις 10 πυρκαγιές «προκαλούνται από τον άνθρωπο και οι περισσότερες οφείλονται σε αμέλεια: ένα αποτσίγαρο, ένα μπάρμπεκιου, εργασίες που εκτελούνται χωρίς προφυλάξεις».

Επισήμανε, παράλληλα, ότι δεν πρόκειται πάντα για ατυχήματα και ότι ορισμένες μπαίνουν εσκεμμένα, προσθέτοντας ότι από τις 6 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ισπανία

Η γειτονική Ισπανία διένυσε χθες την πέμπτη ημέρα σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών δυτικά της πρωτεύουσας, Μαδρίτης.

Κάτοικοι που απομακρύνθηκαν από το Νάβας δελ Ρέι την περασμένη εβδομάδα, μιλούν για τη συντριβή τους από την απώλεια των σπιτιών τους.

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Δορυφορικές εικόνες, που λήφθηκαν στις 24 και 26 Ιουλίου, δείχνουν πώς η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα σε δύο ημέρες, αφού αρκετές εστίες στις περιοχές Αλμορόξ, Βίγια δελ Πράδο και Σαν Μαρτίν δε Βαλντεϊγκλέσιας συγχωνεύτηκαν σε μία μεγάλη πυρκαγιά.

{https://x.com/BGatesIsaPyscho/status/2081689849786949979}

Την ίδια ώρα, τοπικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με τις «χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της».

Ειδικοί επισημαίνουν πως η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις θερμοκρασίες σε όλο τον κόσμο και η Ευρώπη είναι η γρηγορότερα θερμαινόμενη ήπειρος, αγγίζοντας διπλάσιο ρυθμό θέρμανσης από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Αυτό προκαλεί αυξημένους θερινούς καύσωνες, μεγαλύτερη πίεση στην παροχή νερού της Ευρώπης και πιο έντονες πυρκαγιές.