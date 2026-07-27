Οι φωτιές που μαίνονται στη Γαλλία και την Ισπανία είναι οι πιο ακραίες που έχουμε δει ποτέ στην Ευρώπη, σημειώνουν οι ειδικοί.

Η ΕΕ αύξησε τον αριθμό των κατασβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων που στέλνει στις φωτιές που μαίνονται στη Γαλλία σε 11.

«Προς το παρόν έχουμε αναπτύξει 9 εναέρια μέσα και αύριο (Τρίτη) θα έχουμε 11», ανακοίνωσε η Ευρωπαία επίτροπος, Χάτζα Λαμπίμπ.

Ειδικός επισήμανε, ωστόσο, ότι οι τεράστιες πυρκαγιές που μαίνονται στη Γαλλία και την Ισπανία είναι οι πιο ακραίες που έχουμε δει ποτέ στην Ευρώπη.

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Ο Δρ Theodore Keeping, ειδικός στην ανάλυση ακραίων καιρικών φαινομένων και πυρκαγιών στο Imperial College London, σημείωσε πως «αυτές οι φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία είναι από τις πιο ακραίες που έχουμε δει στην Ευρώπη, σε αυτό το μέγεθος, σε αυτή την ταχύτητα εξάπλωσης και στα σύννεφα φωτιάς που έχουν δημιουργήσει».

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Αν και ο άνθρωπος επηρεάζει την εξέλιξη τέτοιων πυρκαγιών, οι οποίες χρειάζονται τη βλάστηση, ο ζεστός και υγρός καλοκαιρινός καιρός, όπως έχουμε δει, είναι το κλειδί για την ακραία συμπεριφορά. Συνεπώς, οι θυελλώδεις και πολύ ζεστές μέρες σημαίνουν ότι μια πυρκαγιά θα συνεχίσει να αναπτύσσεται γρηγορότερα και να μεγαλώνει μέχρι να εξαντληθεί η βλάστηση, και όταν αυτή η ένταση αυξηθεί σε πολύ υψηλό επίπεδο, βλέπουμε τον σχηματισμό συστημάτων πυροσωρειτών, τα οποία συχνά ενισχύουν και συνεχίζουν τους ανέμους που οδηγούν τη φωτιά.

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Η κλιματική αλλαγή κάνει αυτές τις συνθήκες πολύ πιο πιθανές και έντονες, γι' αυτό και βλέπουμε πολύ πιο ακραίες πυρκαγιές σε όλη την Ευρώπη, όπως επισήμανε.

«Οι επιπτώσεις αυτών των πυρκαγιών ξεπερνούν τις εκκενώσεις και τις καταστροφές περιουσιών. Από την επιστήμη, θα αναμέναμε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις λόγω της διαταραχής, και ο καπνός των πυρκαγιών από μεγάλα γεγονότα είναι θανατηφόρος. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πάνω από 100.000 επιπλέον θανάτους παγκοσμίως λόγω της έκθεσης στον καπνό από πυρκαγιές», πρόσθεσε.

Ανησυχία ότι οι φωτιές θα καίνε μέχρι Νοέμβριο

Αξιωματούχοι της ΕΕ προειδοποίησαν πως οι πυρκαγιές ενδέχεται να συνεχίζονται μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου. Φέτος ενδέχεται να είναι μια χρονιά ρεκόρ για την έκταση γης που έχει παραδοθεί στις φλόγες.

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Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η περίοδος των πυρκαγιών ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου. Η Ευρωπαία επίτροπος για την αντιμετώπιση κρίσεων, Χάτζα Λαμπίμπ, δήλωσε ότι είναι πιθανό οι ζημιές από τις πυρκαγιές να ξεπεράσουν τα προηγούμενα ρεκόρ. Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ συντόνισε ήδη την αποστολή επτά αεροπλάνων και τεσσάρων ελικοπτέρων στη Γαλλία, καθώς και έξι αεροσκαφών και τριών ομάδων δασικής πυρόσβεσης στην Ισπανία, μετά την ενεργοποίηση του ευρωπαίκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης και από τις δύο χώρες.

Αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν επίσης αποσταλεί στην περιοχή του Μπορντό για να βοηθήσουν τις τοπικές αρχές, οι οποίες παλεύουν με τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Ζιρόντ που έχει κάψει μια περιοχή τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι.

Χιλιάδες εκκενώσεις

Οι φωτιές που σαρώνουν τα δάση στη νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία είναι από τις χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών και έχουν ξεσπάσει στην αιχμή της θερινής τουριστικής περιόδου. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των μετώπων που τροφοδοτούνται από δάση τα οποία έχουν αποξηρανθεί εντελώς από τα διαδοχικά κύματα καύσωνα και την έλλειψη βροχοπτώσεων από τον Μάιο.

«Όλοι έπρεπε να φύγουν γρήγορα από το χωριό – ήταν μια κρίσιμη κατάσταση και ο κόσμος είχε φοβηθεί», δήλωσε στο AFP η 50χρονη Όλγα Κονγκάτσα σε αυτοκινητόδρομο στην περιοχή της Μαδρίτης, όπου η αστυνομία είχε αποκλείσει την πρόσβαση στο σπίτι της στο Ρομπλέδο δε Τσαβέλα.

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«Ο σύζυγός μου κι εγώ φύγαμε με ό,τι προλάβαμε να αρπάξουμε – κάποια σημαντικά έγγραφα και μερικά ρούχα».

Η πυρκαγιά στη Γαλλία προκάλεσε ένα σύννεφο φωτιάς (pyrocumulonimbus) – ένα γιγαντιαίο καταιγιδοφόρο νέφος που μπορεί να δημιουργήσει δικούς του ανέμους, κεραυνούς και μερικές φορές ανεμοστρόβιλους που προκαλούν νέες εστίες. Σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Πυροσβεστών της Γαλλίας, το φαινόμενο αυτό δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ ξανά στη χώρα.

«Πρόκειται για μια μάχη Δαβίδ εναντίον Γολιάθ... Κάποια στιγμή θα βρούμε ένα αδύνατο σημείο και θα χτυπήσουμε εκεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομοσπονδίας, Ερίκ Μπροκαρντί.

Χιλιάδες πυροσβέστες, με τη συνδρομή ειδικών πυροσβεστικών αεροσκαφών, δίνουν μάχη με τις φλόγες και τα σύννεφα τοξικού καπνού.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, πραγματοποιεί αυτή την ώρα έκτακτη συνεδρίαση του κυβερνητικού συμβουλίου διαχείρισης κρίσεων, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, θα επισκεφθεί πληγείσα περιοχή στη Βαλένθια, στα ανατολικά της χώρας, όπου οι πυροσβέστες μάχονται με μια νέα εστία.

Η επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Ισπανίας, Βιρχίνια Μπαρκόνες, δήλωσε την Κυριακή ότι η χώρα μάχεται με ένα «τέρας» στην πυρκαγιά γύρω από την Άβιλα.

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«Έχουμε να κάνουμε με μια περίμετρο 280 χιλιομέτρων που καλύπτει 770.000 στρέμματα», δήλωσε η Μπαρκόνες στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TVE.

«Η φωτιά είναι αυτή που ορίζει τους κανόνες»

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά και πιο έντονα.

Στη Γαλλία, η νομάρχης της νοτιοδυτικής περιοχής της Ζιρόντ, όπου συγκεντρώνονται οι πυρκαγιές της χώρας, κάλεσε τους τουρίστες να απομακρυνθούν και να αναζητήσουν «άλλους προορισμούς».

«Ο άνεμος αλλάζει τόσο πολύ, η φωτιά είναι πραγματικά αυτή που ορίζει τους κανόνες», δήλωσε ένας πυροσβέστης.

Η πυρκαγιά έχει καταστρέψει 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ –μια έκταση επταπλάσια από το Μανχάταν– από την Τετάρτη.

Περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή, ενώ 45 κάμπινγκ αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους, καταστρέφοντας τα σχέδια διακοπών περίπου 40.000 ανθρώπων. Άλλοι 30.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω πυρκαγιών σε άλλες περιοχές της Γαλλίας.

Οι τοπικές αρχές της Ζιρόντ δήλωσαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας ότι η πυρκαγιά παρέμεινε «γενικά σταθερή» κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με το λάστιχο του κήπου στο χέρι, ο Ζορζ Κλιβάζ ψέκαζε νερό κατά μήκος ενός δρόμου που οδηγεί στην ιδιοκτησία του στο Σαιν-Ζαν-ντ'Ιλάκ στη Ζιρόντ, καθώς η πυρκαγιά έκαιγε λίγα χιλιόμετρα μακριά.

«Το κάνουμε αυτό για να επιβραδύνουμε την προέλαση της φωτιάς· θέλουμε να σώσουμε τα σπίτια μας», δήλωσε στο AFP. Παρόλο που το χωριό εκκενώθηκε την Παρασκευή, ο Κλιβάζ δήλωσε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του προσπαθούσαν να αντέξουν. «Αλλά οι πυροσβέστες μάς λένε ότι σε δύο ή τρεις ώρες η φωτιά θα είναι εδώ».

Χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν καταφύγιο στο Μπορντό

Η φωτιά πλησίασε την Κυριακή σε απόσταση αναπνοής –λιγότερο από 16 χιλιόμετρα– το Μπορντό, την έκτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για χιλιάδες ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τις κωμοπόλεις και τα χωριά τους.

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Πολλοί από αυτούς βρήκαν καταφύγιο στο χαώδες εκθεσιακό κέντρο του Μπορντό, ενωμένοι από τον φόβο, τη σύγχυση και την αποφασιστικότητα να επιστρέψουν στα σπίτια τους, τα οποία ελπίζουν απεγνωσμένα ότι θα γλιτώσουν από τις φλόγες.

Σε αυτή την αυτοσχέδια κοινότητα ακούγονται διαφορετικές φωνές, που μαρτυρούν τις διαφορετικές διαδρομές των κατοίκων σε ολόκληρη την περιοχή της Ζιρόντ. Ο φόβος μετριάζεται από την ελπίδα, η ευγνωμοσύνη προς τους πυροσβέστες συνοδεύεται από οργή προς τις αρχές και η αισιοδοξία για γρήγορη ανάκαμψη αντισταθμίζεται από την ανησυχία για τις δυνάμεις της φύσης που οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή.

Έρχεται νέο κύμα καύσωνα

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως ένα νέο κύμα καύσωνα ενδέχεται να πλήξει τη Γαλλία από την Τρίτη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 40°C σε ορισμένες περιοχές.

Περίπου 75.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή της Μαδρίτης, την Άβιλα, το Τολέδο και την ανατολική περιοχή της Καστεγιόν στη Βαλένθια.

Τη Δευτέρα, οι αρχές ανέφεραν ότι η πυρκαγιά «δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο», αλλά ως δείγμα προόδου ανακοίνωσαν ότι θα επαναλειτουργήσει ένα κάμπινγκ από το οποίο είχαν απομακρυνθεί 4.500 άνθρωποι, ενώ θα επιτραπεί επίσης η επιστροφή ηλικιωμένων στα σπίτια τους σε άλλη περιοχή, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι άνεμοι ωθούσαν τις πυρκαγιές κοντά στη Μαδρίτη προς τα νότια, μακριά από την πρωτεύουσα προς το παρόν, αλλά αναγκάζουν την εκκένωση περισσότερων χωριών στο πέρασμά τους.

Η πυρκαγιά κοντά στη Βαλένθια της Ισπανίας στοίχισε τη ζωή σε ένα άτομο το Σάββατο – πρόκειται για τον μοναδικό θάνατο πολίτη που έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής στις πυρκαγιές. Στη Γαλλία, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Μπορντό την Τρίτη.