Η κλήρωση του Τζόκερ θα γίνει στις 22:00.

Νέα κλήρωση έχουμε απόψε από το Τζόκερ το οποίο θα μοιράσει το ποσό των 1,3 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση θα γίνει στις 22:00 και η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 21:30. Υπενθυμίζεται ότι για να κάνεις εγγραφή στην allwyn πρέπει:

Εγγραφή μέσω email:

Για να ανοίξεις λογαριασμό, επιλέγεις «Εγγραφή» στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας και επιλέγεις «Εγγραφή μέσω email». Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί θα πρέπει να συμπληρώσεις τα παρακάτω στοιχεία:

Oνοματεπώνυμο

Hμερομηνία γέννησης

Διεύθυνση διαμονής

Αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου

Κινητό τηλέφωνο

Έγκυρο email

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μόλις καταχωρίσεις τα παραπάνω στοιχεία θα σου σταλεί email με τον προσωπικό σύνδεσμο ενεργοποίησης του λογαριασμού σου. Η διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων σου ολοκληρώνεται εντός λίγων ημερών και πραγματοποιείται πριν από την οποιαδήποτε απόδοση τυχόν κέρδους σου (αφού ανέβουν τα απαραίτητα έγγραφα).

Ο λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα οnline παιχνίδια μας. Σημ: Για την ασφάλεια του λογαριασμού σου θα πρέπει να μην αποκαλύψεις το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης σε κανέναν.

Εγγραφή μέσω Internet Banking Εθνικής Τράπεζας:

Για να ανοίξεις λογαριασμό, επιλέγεις «Εγγραφή» στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας και επιλέγεις «Εγγραφή μέσω Internet Banking Εθνικής Τράπεζας».

Θα ανακατευθυνθείς στην σελίδα της Εθνικής Τράπεζας, όπου θα πρέπει να εισάγεις το όνομα χρήστη/email και το συνθηματικό σου (internet banking credentials)

Αφού αποδεχτείς τους όρους διαβίβασης των δεδομένων σου , επίλεξε να δώσεις πρόσβαση στα υποχρεωτικά στοιχεία των ενοτήτων (προσωπικά στοιχεία/ έγγραφα ταυτοποίησης/ στοιχεία διευθύνσεων / στοιχεία επικοινωνίας) και κλίκαρε στην επιλογή «ΣΥΝΑΙΝΩ».

Μπορείς να επιλέξεις την διαβίβαση του IBAN καθώς και των στοιχείων της χρεωστικής σου κάρτας/ καρτών και κλικάρεις στην επιλογή «ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ». Σε περίπτωση που επιλέξεις τη διαβίβαση του ΙΒΑΝ σου, τότε αυτό θα θεωρείται ταυτοποιημένο, ενώ αν επιλέξεις και τη διαβίβαση των στοιχείων της κάρτας σου, αρκεί μόνο μία κατάθεση μέσω της κάρτας αυτής στον παικτικό σου λογαριασμό προκειμένου να ταυτοποιηθεί.

Έλεγξε ότι τα προσωπικά σου δεδομένα είναι σωστά και επίλεξε «Επιβεβαίωση». Καταχώρησε τον κωδικό που θα λάβεις στο κινητό σου μέσω SMS για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Θα ανακατευθυνθείς στην σελίδα της allwyn.gr​ για την ολοκλήρωση της εγγραφή σου. Θα χρειαστεί να δημιουργήσεις ένα όνομα χρήστη και συνθηματικό για το allwyn.gr​ και να πατήσεις «Επόμενο».

θα πρέπει να δηλώσεις ότι αποδέχεσαι τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και αν συναινείς στην λήψη επικοινωνιακού υλικού.

Μόλις ολοκληρώσεις τη διαδικασία επίλεξε «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ».

Σημείωση: Ο λογαριασμός παραμένει προσωρινός για 30 ημέρες, από την ημέρα εγγραφής, προκειμένου να ταυτοποιηθεί. Αρκεί μόνο το ανέβασμα της ταυτότητάς σου για την πλήρη ταυτοποίηση του λογαριασμού σου. Σε άλλη περίπτωση, τίθεται σε φραγή για ακόμη 30 ημέρες (επιπλέον περιθώριο ταυτοποίησης).