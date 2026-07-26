Η ξαφνική επιδείνωση του καιρού, οι ισχυροί άνεμοι και η εξαιρετικά χαμηλή ορατότητα μετέτρεψαν την ορειβατική εξόρμηση σε μια δραματική επιχείρηση επιβίωσης.

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο όρος Ελμπρούς της Ρωσίας, την υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, όταν πέντε ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους αφού βρέθηκαν αντιμέτωποι με ακραίες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της ανάβασής τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρμόδιων αρχών, η ομάδα των ορειβατών βρέθηκε στη δίνη μιας αιφνίδιας καταιγίδας, με τη θερμοκρασία να έχει πέσει αρκετά και τους ανέμους να δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες μετακίνησης και διάσωσης.

Η ομάδα είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου όταν οι καιρικές συνθήκες έγιναν απαγορευτικές. Οι διασώστες κινητοποιήθηκαν άμεσα, όμως η επιχείρηση ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω της κακοκαιρίας, της περιορισμένης ορατότητας και του επικίνδυνου ανάγλυφου της περιοχής.

Το ρωσικό Υπουργείο Έκτακτων Αναγκών ανέφερε ότι οι διασώστες έσωσαν δύο ορειβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο για ιατρική περίθαλψη.

Ανέφερε επίσης ότι οι σοροί δύο μελών της ίδιας ομάδας είχαν εντοπιστεί στο βουνό σε υψόμετρο 5.350 μέτρων και θα μεταφερθούν όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Η αναζήτηση των υπόλοιπων τριών σορών συνεχίζεται, αλλά είναι δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων.

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Το όρος Ελμπρούς θεωρείται ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για ορειβάτες παγκοσμίως, καθώς αποτελεί μέρος των λεγόμενων «Επτά Κορυφών» (Seven Summits), των υψηλότερων κορυφών κάθε ηπείρου. Παρά τη φαινομενικά προσβάσιμη διαδρομή του σε σχέση με άλλες μεγάλες κορυφές, οι απότομες αλλαγές του καιρού μπορούν να δημιουργήσουν εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις.