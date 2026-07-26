Η γερμανική κυβέρνηση καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για επίθεση εναντίον της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής.

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκονται οι γερμανικές αρχές μετά τη φονική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων Pride στο Βερολίνο, με απολογισμό μία νεκρή και τουλάχιστον 16 τραυματίες.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ισλαμιστικής έμπνευσης τρομοκρατική ενέργεια, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του βασικού υπόπτου, ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος και ενδέχεται να φέρει μαχαίρι.

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Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, κοντά στην τελετή λήξης του φεστιβάλ Pride (Christopher Street Day), όταν ένα λευκό όχημα εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα σε συγκεντρωμένο πλήθος, προκαλώντας σκηνές πανικού. Το όχημα κατέληξε πάνω σε δέντρο, ενώ ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο πεζός, πυροδοτώντας άμεσα ανθρωποκυνηγητό σε ολόκληρη την πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο βασικός ύποπτος είναι 21 ετών και ήταν ήδη γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας για τις σχέσεις του με ισλαμιστικούς κύκλους.

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Οι αρχές έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τη φωτογραφία του, καλώντας τους πολίτες να μην επιχειρήσουν να τον προσεγγίσουν, αλλά να ειδοποιήσουν άμεσα την αστυνομία σε περίπτωση που τον εντοπίσουν. Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί οι έλεγχοι στα σύνορα της Γερμανίας, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιχειρήσει να διαφύγει στο εξωτερικό.

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Οι έρευνες αποκάλυψαν ακόμη ότι ο 21χρονος φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι σχεδίαζε επίθεση ήδη από προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το στοιχείο αυτό ενισχύει την εκτίμηση των ερευνητών ότι η ενέργεια ήταν προμελετημένη και εντάσσεται στο πλαίσιο εξτρεμιστικής δράσης, αν και η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν έδρασε μόνος του ή είχε υποστήριξη από συνεργούς.

Από τους τραυματίες, αρκετοί νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι υγειονομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη διακομιδή και περίθαλψή τους. Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή, διέκοψαν τις εορταστικές εκδηλώσεις και συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες αυτοπτών προκειμένου να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τις κινήσεις του δράστη πριν και μετά την επίθεση.

Παράλληλα, οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα ώστε να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο ύποπτος, ενώ η ασφάλεια έχει ενισχυθεί σε μεγάλες δημόσιες συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Δηλώσεις καταδίκης

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε την επίθεση ως «ειδεχθή πράξη» και, σύμφωνα με εκπρόσωπό του, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ενημερώνεται συνεχώς από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο καγκελάριος και ο υπουργός Εσωτερικών «ευχαριστούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και θα εργαστούν με όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίσουν τη διερεύνηση και τη δίωξη της αποτρόπαιας αυτής πράξης», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. O κ. Ντόμπριντ έχει ήδη θέσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη διάθεση των αντίστοιχων αρχών του Βερολίνου.

Ο κυβερνήτης/δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ (CDU) έκανε από την πλευρά του λόγο για «μια επίθεση στην ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία μας». Έπειτα από έναν ειρηνικό και ζωηρό εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, «η συγκέντρωση για ένα Βερολίνο της ανοχής και της ειρήνης δέχθηκε επίθεση με τον πλέον βάναυσο τρόπο», πρόσθεσε ο κ. Βέγκνερ και διαβεβαίωσε ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα περιφρούρησης των συγκεντρώσεων, αλλά, υπογράμμισε, «δεν υπάρχει ποτέ 100% ασφάλεια».

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