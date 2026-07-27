Οι αρχές συνέλαβαν έναν 26χρονο αλλοδαπό.

Τις πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, προέβησαν στη σύλληψη ενός 26χρονου αλλοδαπού (υπηκόου Συρίας), για παράβαση του Ν. 5222/2025 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». Σύμφωνα με το ΥΕΝ, μετά τον κατάπλου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου προερχόμενου από το λιμάνι του Πειραιά, διενεργήθηκε έλεγχος στον 26χρονο, κατά τον οποίο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν εντός της αποσκευής του συνολικά τριάντα συσκευασίες καπνού ναργιλέ συνολικού βάρους 30.000 γραμμαρίων, οι οποίες στερούνταν τελωνειακού ελέγχου και δεν έφεραν την ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω καπνικά προϊόντα και παραδόθηκαν στο Τελωνείο Ηρακλείου. Οι διαφυγόντες δασμοί ανέρχονται στο ποσό των έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (6.439,81 €).