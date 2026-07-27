Δεν έχει την έγκριση του γραμματέα του κόμματος και του υπεύθυνου πολιτικού σχεδιασμού η θέση της προέδρου της ΚΟ- Ποιοι θεωρούν «συνέχεια της γραμμής Φάμελλου» τα όσα είπε η Δούρου στην «Αυγή».

Φωτιές άναψε η Ρένα Δούρου με συνέντευξη που παραχώρησε στην «Κυριακάτικη Αυγή» και στους δημοσιογράφους Κώστα Πουλακίδα και Αντώνη Ρηγόπουλο.

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ερωτάται:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι η ΕΛ.Α.Σ. Ποιες είναι οι διαφορές του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα; Υπάρχει αντιπαλότητα πχ με αφορμή το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων;

Και απαντά:

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ: Δεν βλέπω κανέναν ελέφαντα στο δωμάτιο. Αυτό που βλέπω είναι η ανάγκη να μπει η πατρίδα μας σε νέα ρότα, να κλείσει την πόρτα σε τρίτη θητεία διακυβέρνησης της Δεξιάς. Την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης. Για τον λόγο αυτόν, όπως ανέφερα, το κάλεσμά μας αφορά όλες τις προοδευτικές δυνάμεις με τις οποίες μπορούμε να συμπορευθούμε, χωρίς περιχαρακώσεις. Και χωρίς πλήρη ταύτιση στο 100%. Νομίζω ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί το λάθος του 2023 του ΠΑΣΟΚ, που απέρριψε την απλή αναλογική, στρώνοντας τον δρόμο στη δεύτερη κυβερνητική θητεία της Δεξιάς. Πλέον δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων διχασμών, διαιρέσεων, απαξιωτικών συμπεριφορών, αριστερόμετρων. Η ουσία είναι αυτή που μας ζητούν οι πολίτες από τον Έβρο ως την Κρήτη: ο μονομέτωπος αγώνας κατά της Δεξιάς. Για αυτό και είναι κρίσιμο για εμάς μετά τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. να βρίσκεται εντός της Βουλής για να παίξει καταλυτικό ρόλο για έναν εναλλακτικό πόλο εξουσίας των προοδευτικών δυνάμεων.

Η θέση αυτή της προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο δεν έχει τη συναίνεση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά όσο -κυρίως- του υπεύθυνου πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος Παύλου Πολάκη. Στελέχη που έχουν αναφορά στους δυο επισημαίνουν πως ο «μονομέτωπος» κατά της δεξιάς δεν διαφέρει πολύ από τις θέσεις που είχε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, με κάποιους να επαναφέρουν στο παρασκήνιο την «εκτίμηση» πως η Αμαλίας στήριξε τη Ρένα Δούρου για να μην αναλάβει την προεδρία του κόμματος ο Π. Πολάκης!

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Στην ουσία Πολάκης και Παππάς αμφισβητούν ευθέως τη θέση της Ρένας Δούρου για «μονομέτωπο αγώνα κατά της δεξιάς», γεγονός που συνιστά το πρώτο ρήγμα εντός της «τρόικας» για την ουσία της στρατηγικής του κόμματος και τη στάση του απέναντι στην ΕΛ.Α.Σ. και τον Αλέξη Τσίπρα. Απομένει να δούμε την κατάληξή της.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΡΕΝΑΣ ΔΟΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Στην πρώτη σας ομιλία στην Κεντρική Επιτροπή μετά την εκλογή σας στην προεδρία της Κ.Ο. είπατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα «οριακό σημείο, που κατά πολλούς είναι οριακό σημείο μη επιστροφής». Ποιο είναι για εσάς το μεγάλο στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την ομολογουμένως κρίσιμη καμπή;

Το στοίχημα είναι τριπλό: Η οργανωτική ανάταξη του κόμματος. Η αναδιάταξή του ενόψει των επερχόμενων εκλογών. Η είσοδος στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Έχουμε ξεκινήσει να εργαζόμαστε για την επίτευξή του σε όλα τα μέτωπα, εντός κι εκτός Βουλής. Δίνουμε τη μάχη όχι για κάποιο... γινάτι αλλά γιατί έχουμε τη βαθιά πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. όχι μόνο δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο αλλά έχει την αποστολή να λειτουργήσει ως καταλύτης για την εναλλακτική διακυβέρνηση με καθαρό προοδευτικό πρόσημο. Αυτό, δηλαδή, που χρειάζεται σήμερα επειγόντως ο τόπος προκειμένου να απαλλαγεί από τη διαφθορά και τη σήψη της δεξιάς κυβέρνησης των σκανδάλων.

Σε προσωπικό επίπεδο, αναλάβατε την ευθύνη της Κ.Ο. σε μια κρίσιμη στιγμή που χαρακτηρίζεται από τη δραματική μείωση της δύναμής της, λόγω των ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών. Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες για εσάς ως προέδρου της Κ.Ο.;

Ανέλαβα την ευθύνη, ύστερα από προτάσεις συντροφισσών και συντρόφων, σε μια κρίσιμη συγκυρία κατά την οποία το κόμμα μας δοκιμάζεται σοβαρά. Με βουλευτές και βουλεύτριες ή να παραιτούνται ή, ακόμη χειρότερα, να ανεξαρτητοποιούνται χωρίς πολιτικά επιχειρήματα, χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους, θεωρώντας την περιουσιακό τους στοιχείο, πλήττοντας όχι μόνο ένα κόμμα αλλά τη Δημοκρατία, την κοινοβουλευτική διαδικασία. Τροφοδοτώντας παράλληλα το «όλοι ίδιοι είναι», ρίχνοντας νερό στον μύλο της Ακροδεξιάς. Άμεση προτεραιότητα λοιπόν είναι να αντιστρέψουμε τη διαλυτική τάση για να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία του κόμματος εντός κι εκτός Βουλής, στην κοινωνία που βιώνει τις συνέπειες των πολιτικών της Δεξιάς, την ακρίβεια, την αισχροκέρδεια, τη στεγαστική κρίση κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό, στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε τους 10+1 προγραμματικούς μας άξονες, το κοστολογημένο πρόγραμμά μας που καταδεικνύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. μπορεί να συμβάλει σε αλλαγή πολιτικής στην κατεύθυνση δίκαιης ανάπτυξης και προόδου. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, όμως ιστορικά στα δύσκολα ποτέ η Αριστερά δεν έκανε πίσω.

Γιατί θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «το μοναδικό κόμμα της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς στη χώρα», όπως είπατε στην Κ.Ε.; Βλέπετε άλλες δυνάμεις που θα μπορούσαν έστω και θεωρητικά να συμπορευτούν με τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν τον χώρο;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. είναι η σύγχρονη προοδευτική παράταξη με στρατηγικό στόχο τον σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία. Συνεχίζουμε τη μακρά παράδοση αγώνων του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, του 114, του αντιδικτατορικού αγώνα, της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, της αλλαγής του 1981, της Γένοβας, των κινημάτων κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, των αγώνων κατά των Μνημονίων, υπέρ των δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος. Δουλεύουμε για να μετατρέψουμε τη σημερινή αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια σε πλειοψηφικό ρεύμα για προοδευτική διακυβέρνηση. Η απεύθυνσή μας για προγραμματικές συγκλίσεις που είναι απόλυτα εφικτές είναι ευρεία, από το ΠΑΣΟΚ, τη ΝΕ.ΑΡ. έως και τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου, σήμερα εκτός Βουλής, όπως η ΕΛ.Α.Σ., και γιατί κανείς δεν μπορεί μόνος του απέναντι σε αυτό το καθεστώς της Δεξιάς.

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι η ΕΛ.Α.Σ. Ποιες είναι οι διαφορές του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα; Υπάρχει αντιπαλότητα, π.χ. με αφορμή το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων;

Δεν βλέπω κανέναν ελέφαντα στο δωμάτιο. Αυτό που βλέπω είναι η ανάγκη να μπει η πατρίδα μας σε νέα ρότα, να κλείσει την πόρτα σε τρίτη θητεία διακυβέρνησης της Δεξιάς. Την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης. Για τον λόγο αυτόν, όπως ανέφερα, το κάλεσμά μας αφορά όλες τις προοδευτικές δυνάμεις με τις οποίες μπορούμε να συμπορευθούμε, χωρίς περιχαρακώσεις. Και χωρίς πλήρη ταύτιση στο 100%. Νομίζω ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί το λάθος του 2023 του ΠΑΣΟΚ, που απέρριψε την απλή αναλογική, στρώνοντας τον δρόμο στη δεύτερη κυβερνητική θητεία της Δεξιάς. Πλέον δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων διχασμών, διαιρέσεων, απαξιωτικών συμπεριφορών, αριστερόμετρων. Η ουσία είναι αυτή που μας ζητούν οι πολίτες από τον Έβρο ως την Κρήτη: ο μονομέτωπος αγώνας κατά της Δεξιάς. Για αυτό και είναι κρίσιμο για εμάς μετά τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. να βρίσκεται εντός της Βουλής για να παίξει καταλυτικό ρόλο για έναν εναλλακτικό πόλο εξουσίας των προοδευτικών δυνάμεων.

Η ανεξαρτητοποίηση του πρώην προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου θα έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα από τις ανεξαρτητοποιήσεις άλλων βουλευτών λόγω της θεσμικής θέσης που κατείχε για περίπου 2 χρόνια;

Όλες οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών που κράτησαν την έδρα τους και δεν την επέστρεψαν στο κόμμα, παρά τη γραπτή δέσμευσή τους, έπληξαν όχι μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αλλά και την πολιτική, τη Δημοκρατία. Όμως πλέον θεωρώ ότι ο κύκλος της εσωστρέφειας που σηματοδότησε η απόφαση της Κ.Ε. της 6/6, με πρωτοβουλία του τέως προέδρου, έχει ολοκληρωθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. έχει πλέον περάσει σε νέα περίοδο επανεκκίνησης, σε όλα τα επίπεδα, εντός κι εκτός Βουλής. Προχωρήσαμε ήδη σε αναδιάταξη των δυνάμεών μας, κάναμε νέα κατανομή καθηκόντων, υπάρχουν νέοι τομεάρχες, έχουμε μπροστά μας κρίσιμες κοινοβουλευτικές συζητήσεις - η Δεξιά δεν θα αφήσει λεπτό να μην εκμεταλλευτεί για πελατειακές σχέσεις, απευθείας αναθέσεις, εξυπηρέτηση ημετέρων. Είμαστε παρούσες και παρόντες, χωρίς λογικές αποκλεισμών για να δώσουμε τις μάχες που χρειάζονται, στο πλευρό της κοινωνίας, πάντα με ενωτικό πνεύμα. Να θυμίσω δε στο σημείο αυτό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. είναι το μοναδικό προοδευτικό κόμμα που με συνέπεια αγωνίζεται για την ενότητα όλων των δυνάμεων του χώρου, όχι γιατί θέλουμε να μοιράσουμε οφίτσια και τίτλους. Και όσοι, λίγοι, χαρακτηρίζουν αυτή την κρυστάλλινα διαυγή θέση μας... περιχαράκωση, κάνουν το άσπρο μαύρο, ψεύδονται συνειδητά, προσβάλλουν τη λογική και, εντέλει, κάνουν το παιχνίδι της Δεξιάς.

Θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπολειτουργούσε ως κόμμα τον τελευταίο χρόνο; Αν ναι, πόσο εφικτό είναι το εγχείρημα της καθόδου στις εκλογές μετά από μια τέτοια περίοδο;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. πέρασε μια ταραγμένη τριετία, από το 2023 ως σήμερα. Εδώ κι έναν χρόνο ξεκίνησαν προσπάθειες επούλωσης των πληγών. Όμως η ατυχέστατη απόφαση της 6ης Ιουνίου δημιούργησε τεράστιο θέμα σε βάρος του κόμματος. Γιατί δεν έχει υπάρξει στα παγκόσμια χρονικά περίπτωση κόμματος, που μάλιστα άσκησε τη διακυβέρνηση της χώρας, την έβγαλε από τα Μνημόνια, ρύθμισε το χρέος, άφησε γεμάτα τα δημόσια ταμεία, που να αποφασίζει την αυτοαναίρεσή του! Κόντρα στην απόφαση του Συνεδρίου μας, με την επίκληση ψευδοδιλημμάτων. Ευτυχώς η απόφαση της Κ.Ε. της 11ης Ιουλίου λειτούργησε ως τομή, ξεκινήσαμε ήδη νέα πορεία, με στόχο το αυτονόητο, τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές, είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα. Η δε επανεκκίνηση ξεκίνησε ήδη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα μας που συνεχίζει το έργο της ελέγχοντας συστηματικά την κυβέρνηση. Για παράδειγμα, καταθέσαμε ερωτήσεις για το νέο σκάνδαλο εκατομμυρίων ευρώ για τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης με εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά και για το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ουραγός -23η μεταξύ των 27 κρατών-μελών- στη χρήση των συνολικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στο εσωκομματικό πεδίο, πολλοί θα πίστευαν ότι μετά από τόσο μεγάλη περίοδο εσωστρέφειας είναι πρακτικά αδύνατο να υπάρξει «ειρήνη» και να μοιραστούν δίκαια οι αρμοδιότητες. Πώς απαντάτε σε αυτό; Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τους συντρόφους σας που σταθήκατε απέναντι στην απόφαση της 6ης Ιουνίου;

Το ερώτημά σας έχει ήδη απαντηθεί. Διαψεύσαμε τις Κασσάνδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δεν αυτοδιαλύθηκε, δεν μπήκε σε λειτουργία «παύσης». Εξηγήσαμε τεκμηριωμένα γιατί η απόφαση της 6/6 ήταν ένα καταστροφικό λάθος. Από εκεί και πέρα ο καθένας και η καθεμία αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους απέναντι όχι σε μια ηγεσία αλλά στην ιστορική παράδοση της Αριστεράς, που έδινε πάντα επί του πεδίου τους αγώνες για δημοκρατία, δικαιοσύνη, ισότητα, αλληλεγγύη. Χωρίς εκπτώσεις, αστερίσκους ή... παρενθέσεις... Πλέον το ατυχές κεφάλαιο της αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. έκλεισε. Το κόμμα έπαψε να είναι ακέφαλο. Εκλέξαμε νέα όργανα, αναλήφθηκαν οι θέσεις ευθύνης. Προχωράμε οργανωμένα ενόψει των εκλογών, με πρώτο σταθμό τη ΔΕΘ. Παράλληλα θα ξεκινήσουμε περιοδείες σε όλη τη χώρα. Έχουμε στη φαρέτρα μας τις προγραμματικές μας θέσεις, την πολύτιμη κυβερνητική εμπειρία του 2015-2019, το σημαντικό μας έργο στη Βουλή, στην Ευρωβουλή. Όμως το πολυτιμότερο «όπλο» μας είναι οι συντρόφισσες και οι σύντροφοί μας που συνεχίζουν, παρά τις δυσκολίες, να μας στηρίζουν. Κρατώ βαθιά μέσα μου τα λόγια ηλικιωμένης συντρόφισσας στο Ίλιον: «Κρατάτε, Ρένα, εμείς είμαστε εδώ»... Κρατάμε και συνεχίζουμε! Με στόχο τους αγώνες για να πέσει η Δεξιά των σκανδάλων, της διαφθοράς, του καθεστώτος των ολίγων και ισχυρών. Αυτούς τους αγώνες που όταν η Αριστερά τους έδινε ενωμένη, τους κέρδιζε πάντα προς όφελος της κοινωνίας και της πατρίδας. Αυτή την παράδοση ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δεν την απεμπολεί, τη σέβεται και την τιμά.

Με επιστολή σας προς τον πρόεδρο της Βουλής ανακοινώσατε ότι η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ. δεν θα παραβρεθεί στην καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τι σηματοδοτεί;

Ζούμε τη διαρκώς συρρικνούμενη Δημοκρατία. Μια συγκυρία που το μαύρο επιστρέφει, επιχειρώντας την απαξίωση της Δημοκρατίας, της πολιτικής, των κοινοβουλευτικών θεσμών. Πενήντα δύο χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην πατρίδα μας και η εκδήλωση στο Προεδρικό έχει χάσει κάθε δημοκρατική νομιμοποίηση. Αντί να αποτελεί αφορμή ουσιαστικού αναστοχασμού για τη Δημοκρατία, τους θεσμούς, την ιστορική μνήμη, έχει καταντήσει κοσμικό γεγονός όπου συνυπάρχουν νοσταλγοί της δικτατορίας, εκπρόσωποι της Ακροδεξιάς, αναθεωρητές της σύγχρονης Ιστορίας της χώρας μας, με τους αντιστασιακούς, εκείνους που φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν. Η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. επέλεξε να τιμήσει τους δημοκρατικούς αγώνες του λαού μας σε χώρους ιστορικής μνήμης και αντιδικτατορικού αγώνα. Έτσι αντιλαμβανόμαστε τη Δημοκρατία, ως απότιση φόρου τιμής και ως αδιαπραγμάτευτο αγώνα διαρκείας κατά του φασισμού που έχει σηκώσει ξανά κεφάλι, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, απειλώντας και προκαλώντας. No passaran! Το μαύρο δεν θα περάσει!