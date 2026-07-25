Πρώτη φορά τόσοι απόντες πρωθυπουργοί από όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος- Απόντες και οι τρεις από τους τέσσερις πρώην πρωθυπουργούς- Η δεξίωση απαξιώνεται από τους οργανωτές της!

Ποτέ στην ιστορία της μεταπολίτευσης δεν είχε πιάσει καταιγίδα στις 24 Ιουλίου ώστε να μην μπορεί η δεξίωση για την επιβολή της Δημοκρατίας να πραγματοποιηθεί στον Κήπο και να μεταφερθεί στη μεγάλη αίθουσα του Προεδρικού Μεγάρου που οι εργαζόμενοι εκεί αποκαλούν «μπουζουκτσίδικο»! Η βροχή ωστόσο δεν έφερε ευτυχία, καθώς η φετινή δεξίωση υπήρξε η πιο μίζερη στην ιστορία της μεταπολίτευσης.

Ορισμένες πρώτες σκέψεις:

-Είναι αδιανόητο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να μην πει ούτε μια λέξη για τη βελτίωση της ποιότητας της δημοκρατίας που έχουμε σήμερα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά της είναι η διαφορά και η συγκάλυψη των σκανδάλων από την κυβέρνηση και την ηγεσία της δικαιοσύνης. Δεν περιμένει κανείς από τον Κωνσταντίνο Τασούλα να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση αλλά αποτελεί μεγάλη παράλειψη να μην αναφέρει έστω το πρόβλημα. Και αντί αυτού η ομιλία του να αφήνει συνεχείς αιχμές κατά της αντιπολίτευσης- την ευθύνη για την ενότητα πχ την έχει πρωτίστως σε κάθε εποχή και σε κάθε περίπτωση η εκάστοτε κυβέρνηση. Ούτε επίσης κουβέντα από τη διάβρωση της δημοκρατίας από τις ανισότητες και την ακρίβεια, αλλά και ούτε κάποιο ουσιαστικό μήνυμα για τον πόλεμο στο Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία, τους πραγματικούς κινδύνους που απειλούν τον κόσμο και την περιοχή και ούτω καθεξής. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας μάλιστα έχει επιπλέον πρόβλημα από παραλείψεις όπως η αναφορά στην ποιότητα της Δημοκρατίας καθώς μπορεί ευκολότερα να κατηγορηθεί από κακόπιστους ότι το πράττει ως «ανταπόδοση» στον πρωθυπουργό που τον ανέδειξε στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει -όπως λένε για τη γυναίκα του Καίσαρα- να μην είναι είναι απλά τίμιος αλλά και να το δείχνει, καθώς θα έχει στο μέλλον να διαχειριστεί σοβαρά θέματα, όπως πχ οι διερευνητικές εντολές για τον σχηματισμό κυβέρνησης και πρέπει να έχει την πλήρη εμπιστοσύνη των πολιτικών δυνάμεων και κυρίως των πολιτών της χώρας.

-Μόνο θετική δεν ήταν η εικόνα με τις απουσίες των πολιτικών αρχηγών. Πέραν του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παρόντας ήταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ παραβρέθηκε και εκπρόσωπος του Κυριάκου Βελόπουλου. Οι υπόλοιποι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών πολιτικών κομμάτων απουσίασαν, με το δικό του σκεπτικό ο καθένας.

-Στη δεξίωση δεν παραβρέθηκαν οι τρεις από τους τέσσερις πρώην πρωθυπουργούς-αφήνουμε απ΄ έξω τους υπηρεσιακούς πρώην: Δεν παραβρέθηκαν οι Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας, ενώ το παρόν έδωσε ο Γιώργος Παπανδρέου.

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-Στη δεξίωση επίσης δεν παραβρέθηκαν αλλά δεν γνωρίζουμε αν είχαν προσκληθεί προσωπικότητες που σφράγισαν το δημοκρατικό φρόνημα του λαού τους το τελευταίο διάστημα όπως πχ η Μάγδα Φύσσα και ο Χρήστος Ράμμος. Θα μάθουμε και θα επανέλθουμε...