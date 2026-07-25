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Τι είπε ο ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Την διαφωνία του με τη θέση της ΕΛΑΣ, με προσεκτικό πλην όμως καθαρό τρόπο, εξέφρασε από τη Βουλή ο Αλέξης Χαρίτσης. Διαβάστε τι ακριβώς είπε:

«Άρθρο 16 και ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Το ζήτημα αυτό επί πολλά χρόνια δημιούργησε πολύ έντονες, πολύ σκληρές ιδεολογικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Πάντα όμως υπήρχε από όλους μια κοινή παραδοχή. Ότι για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων έπρεπε να αναθεωρηθεί το Άρθρο 16.

Και τι έκαναν τελικά ως Κυβέρνηση; Δεν περίμεναν, βεβαίως, την αναθεώρηση του «Απαγορεύεται η σύσταση σχολών από ιδιώτες», όπως ορίζει ρητά και σαφώς το Άρθρο 16 του Συντάγματός μας.

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Το αναθεώρησαν από μόνοι τους. Με τον γνωστό νόμο του κυρίου Πιερρακάκη.

Και τι έρχονται τώρα και ζητάνε με την πρόταση για την Αναθεώρηση; Να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα ο αντισυνταγματικός νόμος τους!

Η στάση όλων των δυνάμεων που αναφέρονται στην Αριστερά και στον προοδευτικό χώρο εν γένει πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Για την κατάργηση του αντισυνταγματικού νόμου Μητσοτάκη - Πιερρακάκη και για την υπεράσπιση του Άρθρου 16 του Συντάγματος. Ως προς το γράμμα του αλλά και ως προς το πνεύμα του.

Έτσι μετριέται η δική μας πολιτική υπευθυνότητα».

Σαφής ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Β.Σκ.