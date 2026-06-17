«Δεν κάνουμε πολιτική για τον εαυτό μας, εκπροσωπούμε μια κοινωνία. Η διαδρομή μας στην Νέα Αριστερά ήταν προσπάθησε να βάλει αυτά τα ζητήματα με έναν τρόπο καθαρό και με έναν τρόπο έντιμο.»

Την ανάγκη για έναν ευρύτερο προοδευτικό πόλο με σαφές πολιτικό και προγραμματικό περιεχόμενο, που θα μπορεί να αντιπαρατεθεί στη Νέα Δημοκρατία, ανέδειξε ο Αλέξης Χαρίτσης σε συνέντευξή του στην Ναυτεμπορική TV. Ο κ. Χαρίτσης εξήγησε ότι η αποχώρησή του από τη Νέα Αριστερά συνδέεται με την εκτίμηση πως «ένας κύκλος έκλεισε», υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κοινωνική και πολιτική συγκυρία απαιτεί συνενώσεις και συνεργασίες δυνάμεων από τον χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς έως τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Όπως σημείωσε, αυτή η προοπτική ενός «Λαϊκού Μετώπου» είχε τεθεί ήδη μετά τις ευρωεκλογές του 2024, χωρίς όμως να προχωρήσει ουσιαστικά.

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Τα κύρια σημεία της συνέντευξής του

⦁ Αποχωρήσαμε από την Νέα Αριστερά γιατί θεωρούμε ότι αυτός ο κύκλος έκλεισε και ότι η κοινωνική αναγκαιότητα σήμερα καθιστά αναγκαία τη συνένωση δυνάμεων, για να υπάρξουν συγκλίσεις, για να υπάρξουν συνενώσεις, για να υπάρξουν συνεργασίες, για να υπάρξει, αυτό που λέμε εδώ και δύο χρόνια, ένας πόλος από τη σκοπιά της Αριστεράς, αντιπαραθετικός στη Δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αμέσως μετά τις ευρωεκλογές του 2024 είχα μιλήσει για το Λαϊκό Μέτωπο, για την ανάγκη δηλαδή να υπάρξει μια συνάντηση δυνάμεων από τη ριζοσπαστική αριστερά μέχρι τη σοσιαλδημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων της πολιτικής οικολογίας, έτσι ώστε να διαμορφωθεί αυτός ο πόλος. Αυτή η προσπάθεια θεωρώ ότι δεν προχώρησε γιατί αφενός εμπλακήκαμε στη μέγγενη του ανταγωνισμού μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, για το ποιος θα είναι δεύτερος, για το ποιος θα είναι «πρώτος στο χωριό», και αυτό απέτρεψε τη δυνατότητα ουσιαστικών συγκλίσεων και συμπορεύσεων.

Και γιατί και στο μέχρι πρότινος κόμμα μας, τη Νέα Αριστερά, διαμορφώθηκε μια πλειοψηφία στα όργανα η οποία ήταν σε μια άλλη κατεύθυνση. Είναι θεμιτό να υπάρχει ένα διαφορετικό σχέδιο, μια διαφορετική στρατηγική.

⦁ Δεν είμαστε στην πολιτική για να υπηρετούμε οποιοδήποτε σχέδιο. Είμαστε στην πολιτική για να υπηρετούμε ένα σχέδιο, το οποίο πιστεύουμε και το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να εμπνεύσει την κοινωνία. Και αυτή τη στιγμή το σχέδιο που μπορεί να εμπνεύσει την κοινωνία είναι το σχέδιο των συγκλίσεων, των συνεργασιών. Όχι γενικώς και αορίστως των συγκολλήσεων ούτε των μεταγραφών. Το σχέδιο των συνεργασιών στη βάση ενός πολιτικού σχεδίου το οποίο μιλάει ευθέως για πολιτική ανατροπή, για πολιτική αλλαγή. Και μιλάει ευθέως και για αλλαγή πολιτικής. Δεν αρκεί να κάνουμε πολιτική αλλαγή απλώς για να έχουμε εναλλαγή προσώπων. Θέλουμε αλλαγή πολιτικής. Αυτό ζητάει η κοινωνική πλειοψηφία.

⦁ Θεωρώ ότι υπάρχουν και στο χώρο της Αριστεράς δυνάμεις και εμείς θέλουμε να είμαστε μια τέτοια δύναμη η οποία προτάσσει το προγραμματικό, προτάσσει τις κοινωνικές ανάγκες. Δεν κάνουμε πολιτική για τον εαυτό μας. Κάνουμε πολιτική γιατί εκπροσωπούμε μια κοινωνία. Θεωρώ ότι η διαδρομή μας στην Νέα Αριστερά ήταν μια διαδρομή η οποία προσπάθησε να βάλει αυτά τα ζητήματα με έναν τρόπο καθαρό και με έναν τρόπο έντιμο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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⦁ Αυτό, για να είμαστε δίκαιοι, το πετυχαίνει ο Αλέξης Τσίπρας. Πετυχαίνει να μιλήσει ή να ακουστεί τουλάχιστον, το οποίο δεν είναι καθόλου λίγο στην εποχή μας. Γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο κόσμος, απογοητευμένος, ζορισμένος με τα προβλήματά του, βλέποντας μια κοινωνία η οποία είναι σε σήψη και μια πολιτική ελίτ η οποία προσπαθεί να του παρουσιάσει μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτή την οποία βιώνει, έχει αποσυρθεί. Το ότι μπορεί και συνομιλεί και περνάει το μήνυμά του ο Αλέξης Τσίπρας, δεν το υποτιμώ. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.

⦁ Στις σημερινές συνθήκες, με όλα που βιώνουμε, δεν μπορείς για παράδειγμα να αλλάξεις την κατάσταση στην αγορά εργασίας αν δεν συγκρουστείς με κατεστημένα συμφέροντα στην οικονομία. Δεν μπορείς να αλλάξεις την κατάσταση με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, που η κυβέρνηση πάει να μας τα παρουσιάσει πάλι ως μια διεθνή συνθήκη και ως ένα περίπου φυσικό φαινόμενο, αν δεν συγκρουστείς με τα καρτέλ τα οποία λυμαίνονται αυτή τη στιγμή την οικονομία. Δεν μπορείς να προχωρήσεις σε βαθιές τομές που χρειάζεσαι στην ενέργεια, στη στεγαστική πολιτική, στα ζητήματα της εργασίας, στα ζητήματα της οικονομίας και της στήριξης των εργαζομένων και των μικρομεσαίων, αν δεν βάλεις και κάποιους απέναντι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα μεν, αλλά ταυτόχρονα και σαφή. Είμαστε στην πολιτική για να υπηρετούμε ένα σχέδιο το οποίο μας εκφράζει, μας εμπνέει και κυρίως, ακόμα περισσότερο, γιατί εκφράζει και εμπνέει την κοινωνία. Αυτό έχει σημασία.

Με αυτή την έννοια, εμείς είμαστε παρόντες για να συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο σχέδιο. Όχι παντός καιρού. Όχι για ένα οποιοδήποτε σχέδιο, απλώς και μόνο για να είμαστε παρόντες. Μπορούμε κάλλιστα την επόμενη μέρα να αποχωρήσουμε από την κεντρική πολιτική σκηνή.

⦁ Δεν είναι ζήτημα απλώς και μόνο κάποιων μεταγραφών στελεχών. Δεν είναι ζήτημα προσχωρήσεων. Είναι ζήτημα ανασυγκρότησης ενός χώρου ο οποίος είναι απολύτως κατακερματισμένος.

Ένας χώρος ο οποίος φοβάμαι ότι συρρικνώνεται συνεχώς. Ο ανταγωνισμός μεταξύ της ΕΛΑΣ, του κυρίου Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, πολύ φοβάμαι ότι αφορά έναν πολύ μικρότερο συνολικό υποδοχέα, μια πολύ μικρότερη δεξαμενή. Και νομίζω ότι το πρώτο μας μέλημα θα έπρεπε να είναι πώς θα μεγαλώσουμε τη δεξαμενή, πώς θα μπορέσει ο προοδευτικός χώρος και θα μπορέσει κυρίως η Αριστερά να ξαναποκτήσει την αξιοπιστία της και να διαμορφώσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τον κόσμο. Εκεί θα μπορέσεις να πετύχεις και την πολιτική ανατροπή. Και για να γίνει αυτό, χρειάζεται ειλικρίνεια, καθαρές κουβέντες και μια λογική ανοιχτωσιάς, γενναιοψυχίας και πραγματικών συγκλίσεων και συνεργασιών. Αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος της Αριστεράς.