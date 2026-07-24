Τους βασικούς άξονες της στρατηγικής της για το παρόν και το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ετοιμάζεται να παρουσιάσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), σε ειδική πολιτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144).
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναμένεται να αναπτύξει τη συνολική πρόταση του σχηματισμού για την ανασυγκρότηση των δήμων και των περιφερειών της χώρας.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης
Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στις 12:00 με την εισαγωγική ομιλία του γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ., Μίλτου Χατζηγιαννάκη, ενώ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στις 12:30 είναι προγραμματισμένη η κεντρική πολιτική παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα.
Στη συνέχεια, τη σκυτάλη θα λάβουν τα στελέχη του κόμματος για την εξειδίκευση των προτάσεων:
Ο Γιώργος Ιωακειμίδης, Τομεάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΕΛ.Α.Σ., και η Μαρία Καμμά, Δήμαρχος Τήλου και αναπληρώτρια Τομεάρχισσα Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις εξειδικευμένες θέσεις του κόμματος για τη μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση και τις νησιωτικές πολιτικές.