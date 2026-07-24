Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.492,71 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,49%.

Με κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Παρασκευής το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακτώντας μεγάλο μέρος των απωλειών της προηγούμενης ημέρας.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.492,71 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,49%, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε έως τις 2.499 μονάδες, με κέρδη 1,74%. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 262,88 εκατ. ευρώ, αισθητά χαμηλότερα από τα 414,4 εκατ. ευρώ της προηγούμενης συνεδρίασης. Από το σύνολο των συναλλαγών, τα 55,98 εκατ. ευρώ αφορούσαν 46 πακέτα, ενώ ο όγκος ανήλθε στα 39,39 εκατ. τεμάχια. Οι τραπεζικές μετοχές συγκέντρωσαν συναλλαγές περίπου 153 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 58% του ημερήσιου τζίρου. Στο σύνολο του ταμπλό, 78 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 41 με πτώση και 81 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,86%, με τον τραπεζικό κλάδο να καταγράφει άλμα 4,98%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε σήμερα στις 2.847,5 μονάδες με άνοδο 2,25%. Στις τράπεζες, η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 15,69 ευρώ με άνοδο 3,26% και τζίρο 46,3 εκατ. ευρώ. Η Eurobank ενισχύθηκε κατά 2,6% στα 4,36 ευρώ, με συναλλαγές 13,2 εκατ. ευρώ, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε άνοδο 2% στα 9,37 ευρώ, με τζίρο 35,1 εκατ. ευρώ. Η Alpha Bank έκλεισε σχεδόν αμετάβλητη στα 3,91 ευρώ, με οριακή άνοδο 0,05% και συναλλαγές 42,3 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης η Credia με κέρδη 3,08%, η Τράπεζα Κύπρου με άνοδο 2,16% και η Optima Bank με 2%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 1,5% στις 6.340,5 μονάδες και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM σημείωσε κέρδη 1,04%, κλείνοντας στις 3.015,1 μονάδες.

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Η ΑΚΤΟΡ έκλεισε στα 10,94 ευρώ με οριακή άνοδο 0,18%, καταγράφοντας τζίρο 19,6 εκατ. ευρώ. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ο ΟΤΕ ενισχύθηκε κατά 2,61% και έκλεισε στα 20,02 ευρώ, η ΕΛΧΑ σημείωσε κέρδη 2,49% στα 3,71 ευρώ και η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 11,20 ευρώ με άνοδο 2,38%. Η Τιτάν ενισχύθηκε κατά 1,89% στα 51,50 ευρώ, η Coca-Cola HBC κατά 1,78% και η ΔΕΗ κατά 1,26%, κλείνοντας στα 22,50 ευρώ. Μόλις τρεις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν με απώλειες. Η Cenergy υποχώρησε κατά 1,4%, η Βιοχάλκο κατά 1,26% και η Helleniq Energy κατά 0,7%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intralot ξεχώρισε με άνοδο 3,38% στα 1,10 ευρώ και τζίρο 2,19 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΑΔΜΗΕ ενισχύθηκε κατά 1,85% στα 4,40 ευρώ. Αντίθετα, η ΕΚΤΕΡ υποχώρησε κατά 2,19% στα 5,35 ευρώ, με τζίρο 8,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 8,1 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές.