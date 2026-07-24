Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2025 υποβλήθηκαν 2,49 εκατομμύρια δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης, αυξημένες κατά 7,1% σε σχέση με το 2024.

Η συνεχής ανάπτυξη της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα επιβεβαιώνεται από τα νέα πειραματικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τα οποία καταγράφουν νέα αύξηση τόσο στον αριθμό των δηλώσεων όσο και στις ημέρες μίσθωσης για το 2025.

Στον πρόλογο της έκθεσης επισημαίνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη δημοσίευση της σειράς Πειραματικών Στατιστικών, η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025, με στόχο να καλύψει την τουριστική δραστηριότητα που δεν αποτυπώνεται στις υφιστάμενες επίσημες στατιστικές. Παράλληλα, η έκδοση του 2026 παρουσιάζει όχι μόνο τα στοιχεία του έτους αναφοράς 2025 αλλά και επικαιροποιημένα δεδομένα για τα έτη 2023 και 2024, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της εξέλιξης του κλάδου.

Στοιχεία

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2025 υποβλήθηκαν 2,49 εκατομμύρια δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης, αυξημένες κατά 7,1% σε σχέση με το 2024. Οι συνολικές ημέρες μίσθωσης ανήλθαν σε 8,65 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 4,7% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη διατήρηση της ισχυρής δυναμικής του κλάδου, παρά το γεγονός ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, στοιχείο που υποδηλώνει σταδιακή ωρίμανση της αγοράς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση της τουριστικής ζήτησης. Οι αλλοδαποί επισκέπτες εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναμη της αγοράς, καθώς πραγματοποίησαν το 84,8% του συνόλου των ημερών μίσθωσης, ενώ οι ημέρες διαμονής τους αυξήθηκαν κατά 5,3% σε σύγκριση με το 2024. Αντίθετα, οι ημέρες μίσθωσης από ημεδαπούς αυξήθηκαν μόλις κατά 1,4%, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη του κλάδου στηρίζεται κυρίως στη διεθνή τουριστική ζήτηση.

Ο ισχυρότερος μήνας της αγοράς

Η εποχικότητα παραμένει ιδιαίτερα έντονη. Περισσότερες από δύο στις τρεις ημέρες μίσθωσης (68,1%) πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο, ενώ ο Αύγουστος αναδείχθηκε για ακόμη μία χρονιά ο ισχυρότερος μήνας της αγοράς, συγκεντρώνοντας το 18,8% του συνόλου των ημερών μίσθωσης. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη στενή σύνδεση της βραχυχρόνιας μίσθωσης με την κορύφωση της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα.

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Σε περιφερειακό επίπεδο, η Αττική διατηρεί την κυρίαρχη θέση, συγκεντρώνοντας το 34,7% των συνολικών ημερών μίσθωσης, ενώ ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 14,9%, η Κρήτη με 11,3% και το Νότιο Αιγαίο με 10,5%. Ωστόσο, τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις καταγράφουν περιφέρειες όπως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (+21,1%), γεγονός που δείχνει ότι η ανάπτυξη της αγοράς επεκτείνεται σταδιακά και πέρα από τους παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς.