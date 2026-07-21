Ιδιαίτερα αυξημένος ήταν και ο τζίρος, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 375,86 εκατ. ευρώ, έναντι 261 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Με ισχυρή άνοδο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στο υψηλό ημέρας των 2.500,79 μονάδων, σημειώνοντας κέρδη 2,08%.

Ιδιαίτερα αυξημένος ήταν ο τζίρος, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 375,86 εκατ. ευρώ, έναντι 261 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση. Από το σύνολο των συναλλαγών, 77,47 εκατ. ευρώ αφορούσαν 42 πακέτα, ενώ ο συνολικός όγκος ανήλθε στα 58,10 εκατ. τεμάχια. Ο τραπεζικός κλάδος συγκέντρωσε συναλλαγές άνω των 239 εκατ. ευρώ, δηλαδή περισσότερο από το 63% του συνολικού ημερήσιου τζίρου. Στο σύνολο της αγοράς, 75 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 49 με πτώση και 55 παρέμειναν αμετάβλητες, με την υπεροχή των ανοδικών τίτλων να αποτυπώνει τη θετική εικόνα της συνεδρίασης.

Την άνοδο οδήγησαν οι τραπεζικές μετοχές, με τον τραπεζικό δείκτη να ενισχύεται κατά 4,29% και να κλείνει στις 2.847,6 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 κατέγραψε άνοδο 2,25% στις 6.364,2 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM έκλεισε οριακά υψηλότερα κατά 0,07%, στις 3.036,7 μονάδες.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο, με κέρδη 6,18% και κλείσιμο στα 4,40 ευρώ, με τζίρο περίπου 55 εκατ. ευρώ. Η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 5,62% στα 9,40 ευρώ, με συναλλαγές 43,7 εκατ. ευρώ, ενώ η Alpha Bank έκλεισε στα 4,07 ευρώ με άνοδο 4,70% και τζίρο 43,1 εκατ. ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε κέρδη 3,48% και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 15,30 ευρώ, με τον μεγαλύτερο τζίρο μεταξύ των τραπεζών, στα 76,9 εκατ. ευρώ. Η Optima Bank ενισχύθηκε κατά 1,69%, η Τράπεζα Κύπρου παρέμεινε αμετάβλητη, ενώ η CrediaBank υποχώρησε οριακά κατά 0,31%.

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Εκτός τραπεζών, η ΔΕΗ έκλεισε στα 22,90 ευρώ με άνοδο 2,69% και συναλλαγές αξίας 28,1 εκατ. ευρώ. Η Jumbo ενισχύθηκε κατά 2,16% στα 23,70 ευρώ, η Cenergy κατά 1,36% στα 20,80 ευρώ και η Allwyn κατά 1,22% στα 13,27 ευρώ.Στον αντίποδα, ισχυρές απώλειες κατέγραψε η ΑΚΤΟΡ, η οποία υποχώρησε κατά 9,98% και έκλεισε στα 11,72 ευρώ, με τζίρο 23 εκατ. ευρώ. Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 11,92 ευρώ με πτώση 1,32%, ενώ η Βιοχάλκο υποχώρησε κατά 0,92% στα 17,24 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΑΒΑΞ έκλεισε στα 3,25 ευρώ με άνοδο 0,77%, διακόπτοντας το τετραήμερο πτωτικό σερί της. Ο ΑΔΜΗΕ υποχώρησε οριακά κατά 0,11%, ενώ η Intralot παρέμεινε αμετάβλητη. Η ΕΧΑΕ σημείωσε άνοδο 3,3% στα 7,59 ευρώ.