Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.507,99 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,16%.

Με οριακές απώλειες αλλά διατηρώντας το επίπεδο των 2.500 μονάδων ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.507,99 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,16%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 247,54 εκατ. ευρώ, αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ ο όγκος διαμορφώθηκε στα 35,63 εκατ. τεμάχια. Από τον συνολικό τζίρο, τα 26,6 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα). Συνολικά, 43 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 86 υποχώρησαν και 75 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,44% στις 2.847,1 μονάδες. Στον τραπεζικό κλάδο, η Eurobank ολοκλήρωσε με άνοδο 0,23% στα 4,37 ευρώ, η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 0,86% στα 9,38 ευρώ, η Alpha Bank έκλεισε αμετάβλητη στα 4,07 ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 1,7% στα 15,29 ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap έκλεισε στις 6.377,2 μονάδες με απώλειες 0,16%, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης διαμορφώθηκε στις 3.099,8 μονάδες, μειωμένος κατά 0,72%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν η Helleniq Energy (+2,11%), ο ΟΤΕ (+1,95%), η Lamda Development (+1,14%), η Metlen (+1,07%) και η Coca-Cola HBC (+0,52%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν η Cenergy (-2,85%), η ΕΥΔΑΠ (-2,54%), η ΕΛΧΑ (-2,26%), η ΑΚΤΟΡ (-2,30%) και η Βιοχάλκο (-2,20%).

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ανοδικά κινήθηκαν η ΑΒΑΞ (+2,87%), η Alter Ego (+2,19%) και η Κρι Κρι (+1,97%), ενώ απώλειες σημείωσαν η Intralot (-3,10%) και η Intracom (-2%).

