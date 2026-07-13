Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε ουσιαστικά αμετάβλητος στις 2.512,7 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,05%.

Σχεδόν αμετάβλητο έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, καθώς η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή περιόρισε τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε ουσιαστικά αμετάβλητος στις 2.512,7 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,05%, διατηρώντας ωστόσο το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων. Η συναλλακτική δραστηριότητα κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση, με τον ημερήσιο τζίρο να διαμορφώνεται στα 208,35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19,6 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ ο όγκος έφτασε τα 30,73 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 60 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 72 υποχώρησαν και 72 παρέμειναν αμετάβλητες.

Αρνητικό ήταν το πρόσημο και για τους βασικούς δείκτες, με τον τραπεζικό δείκτη να υποχωρεί κατά 0,62% στις 2.859,7 μονάδες, τον FTSE 25 να κλείνει στις 6.387,2 μονάδες με απώλειες 0,05% και τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM να καταγράφει πτώση 0,61% στις 3.122,38 μονάδες.

Στο ταμπλό, τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε η Helleniq Energy με κέρδη 4,2%, ενώ ακολούθησαν η ΕΥΔΑΠ (+3,8%), η Βιοχάλκο (+2,25%), η Lamda Development (+1,93%), η Motor Oil (+1,23%), η Coca-Cola HBC (+1,22%), η Allwyn (+1,2%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,04%) και η Metlen (+0,93%).

Στον τραπεζικό κλάδο, μόνο η Πειραιώς ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με θετικό πρόσημο (+0,54%), ενώ απώλειες κατέγραψαν η Eurobank (-0,55%), η Alpha Bank (-0,75%) και η Εθνική Τράπεζα (-1,55%). Πτωτικά κινήθηκαν επίσης η ΔΕΗ (-1,1%), η Credia (-2,66%), η Cenergy (-1,18%), η ElvalHalcor (-0,86%) και η ΑΒΑΞ (-2,5%).