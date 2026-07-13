Στην πλήρη κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς με τις ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων προσανατολίζεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση.

Από το 2023, οι ετήσιες αυξήσεις για όσους διατηρούσαν προσωπική διαφορά συμψηφίζονταν με το αντίστοιχο ποσό. Στην πράξη, αυτό σήμαινε ότι οι αυξήσεις μείωναν λογιστικά την προσωπική διαφορά, χωρίς να αποδίδονται εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, περίπου 800.000 συνταξιούχοι δεν έλαβαν στο σύνολό τους τις αυξήσεις που δόθηκαν την περίοδο 2023-2025.

Οριστική κατάργηση

Το 2026 ο συμψηφισμός περιορίστηκε στο 50% της ετήσιας αύξησης. Από το 2027 εξετάζεται η οριστική κατάργησή του, ώστε κάθε ετήσια αύξηση να καταβάλλεται στο ακέραιο, ανεξάρτητα από το ύψος της προσωπικής διαφοράς. Η τελευταία θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό ποσό.

Με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις για ετήσια αύξηση 2,9%, συνταξιούχος με 25 έτη ασφάλισης και κύρια σύνταξη 723,76 ευρώ θα λάβει αύξηση 20,99 ευρώ. Η κύρια σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 744,75 ευρώ, ενώ μαζί με την προσωπική διαφορά των 31,77 ευρώ το συνολικό προ φόρου ποσό θα ανέλθει στα 776,52 ευρώ.

Παράδειγμα

Για συνταξιούχο με 35 έτη ασφάλισης και κύρια σύνταξη 1.526,95 ευρώ, η αύξηση υπολογίζεται στα 44,28 ευρώ. Η νέα κύρια σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.571,23 ευρώ και, με την προσωπική διαφορά των 83,79 ευρώ, το συνολικό προ φόρου ποσό θα φτάσει στα 1.655,02 ευρώ.

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Αντίστοιχα, συνταξιούχος με 40 έτη ασφάλισης και κύρια σύνταξη 1.630,05 ευρώ θα λάβει αύξηση 47,27 ευρώ. Η κύρια σύνταξη θα ανέλθει στα 1.677,32 ευρώ και, μαζί με την προσωπική διαφορά των 117,76 ευρώ, το συνολικό προ φόρου ποσό θα διαμορφωθεί στα 1.795,08 ευρώ.