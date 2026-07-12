Η κρίση γύρω από το Ορμούζ αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη δοκιμασία για τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν.

Νέα σύννεφα εμφανίζονται πάνω από την εύθραυστη προσπάθεια αποκλιμάκωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, μετατρέποντας τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο σε βασικό μοχλό πίεσης στις διαπραγματεύσεις.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι απέκτησε τον έλεγχο της περιοχής «με την ισχύ του» και ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να παραχωρήσει τη διαχείριση των Στενών, παρά τις πιέσεις της Ουάσιγκτον.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί νέα αβεβαιότητα για το μέλλον του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς το ζήτημα του Ορμούζ εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα σημεία αντιπαράθεσης.

Το Ορμούζ ως «όπλο» της Τεχεράνης

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη, καθώς μέσω αυτών μεταφέρεται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Για το Ιράν, ο έλεγχος της περιοχής αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα και βασικό διαπραγματευτικό χαρτί απέναντι στις ΗΠΑ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η επαναλειτουργία των Στενών θα γίνει μόνο με τους δικούς της όρους, ενώ απορρίπτει την ιδέα εξωτερικής διαχείρισης της θαλάσσιας οδού.

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Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα πρέπει να διασφαλιστεί χωρίς περιορισμούς από μία μόνο χώρα.

Οι απειλές και η εύθραυστη συμφωνία

Η ένταση αυξήθηκε μετά τις αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για παραβιάσεις των δεσμεύσεων και στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση νέων απειλών ή επιθέσεων θα μπορούσε να προχωρήσει σε πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενώ παράλληλα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής των συνομιλιών.

Η Ουάσιγκτον από την πλευρά της έχει καταστήσει σαφές ότι θεωρεί απαράδεκτο οποιονδήποτε περιορισμό της διεθνούς ναυσιπλοΐας και πιέζει για άμεση αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης.

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Η μάχη της ερμηνείας του μνημονίου

Το βασικό σημείο διαφωνίας αφορά την ερμηνεία του μνημονίου κατανόησης που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι το κείμενο δεν προβλέπει απώλεια του ελέγχου των Στενών και ότι η ίδια θα έχει τον πρώτο λόγο στη διαδικασία επαναλειτουργίας τους.

Αμερικανικές πηγές, ωστόσο, θεωρούν ότι η διατήρηση του ελέγχου από το Ιράν περιορίζει τη δυνατότητα εφαρμογής της συμφωνίας και ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της Τεχεράνης.

Διεθνής ανησυχία για την ενεργειακή ασφάλεια

Η αντιπαράθεση για το Ορμούζ δεν αφορά μόνο τις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν, αλλά επηρεάζει άμεσα τη διεθνή οικονομία.

Οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή ή περιορισμός της ναυσιπλοΐας στα Στενά θα μπορούσε να προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές ενέργειας, να αυξήσει το κόστος μεταφοράς και να εντείνει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.

Η κρίση γύρω από το Ορμούζ αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη δοκιμασία για τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν.

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Παρά τις προσπάθειες για διάλογο, οι δύο πλευρές παραμένουν εγκλωβισμένες σε μια αντιπαράθεση ισχύος, με το Ιράν να επιδιώκει να διατηρήσει το στρατηγικό του πλεονέκτημα και τις ΗΠΑ να απαιτούν την πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς κάθε νέα στρατιωτική κίνηση ή σκληρή δήλωση μπορεί να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση στην ήδη εύθραυστη ισορροπία της Μέσης Ανατολής.