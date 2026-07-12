Η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει την ανάλυση όλων των ψηφιακών πειστηρίων.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον το κινητό τηλέφωνο του 29χρονου κατηγορούμενου, το οποίο οι Αρχές θεωρούν ότι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό τυχόν συνεργών.

Το κινητό που επιχείρησε να εξαφανίσει

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψής του, ο 29χρονος φέρεται να πέταξε το κινητό του από το παράθυρο του διαμερίσματος όπου βρισκόταν, επιχειρώντας να εξαφανίσει κρίσιμα στοιχεία.

Ωστόσο, η προσπάθειά του δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η συσκευή, χάρη στην προστατευτική θήκη που διέθετε, δεν υπέστη σοβαρές φθορές και εντοπίστηκε άμεσα από τους αστυνομικούς στον δρόμο.

Πλέον εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, με τις Αρχές να αναζητούν επαφές, τηλεφωνικές επικοινωνίες, μηνύματα, ηλεκτρονικά αρχεία και κάθε ψηφιακό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα πρόσωπα ή να αποκαλύψει τον σχεδιασμό των επιθέσεων.

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Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα δεδομένα του κινητού ενδέχεται να φωτίσουν όχι μόνο τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, αλλά και τις δύο προηγούμενες εμπρηστικές ενέργειες που εξετάζονται στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν στη συσκευή υπάρχουν ψηφιακά ίχνη που σχετίζονται με τον σχεδιασμό των επιθέσεων ή ακόμη και προσχέδια κειμένου ανάληψης ευθύνης.

Το λάθος μετά την επίθεση

Σύμφωνα με την έως τώρα έρευνα, οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους κατά τη μετάβασή τους στον τόπο της επίθεσης, ακολουθώντας διαδρομή που είχαν μελετήσει ώστε να περιορίσουν την καταγραφή τους από κάμερες ασφαλείας.

Ωστόσο, κατά την επιστροφή τους φέρεται να αφαίρεσαν τις κουκούλες πριν φτάσουν στο διαμέρισμα που χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο, γεγονός που, σε συνδυασμό με το υλικό από κάμερες ασφαλείας, βοήθησε σημαντικά τις Αρχές στην ταυτοποίησή τους.

Βαρύ κατηγορητήριο

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης κατηγορούνται ο 29χρονος και μία 26χρονη γυναίκα, ενώ ένας 24χρονος φέρεται να είχε διαθέσει το διαμέρισμα όπου το ζευγάρι διέμεινε πριν και μετά την επίθεση.

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για σειρά κακουργημάτων, με βασική κατηγορία την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση.

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Η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει την ανάλυση όλων των ψηφιακών πειστηρίων, των βιντεοληπτικών καταγραφών και των υπόλοιπων στοιχείων της δικογραφίας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων.