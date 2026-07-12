Η θυγατρική LG Vietnam R&D είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη βασικού λογισμικού οχημάτων για την επιχείρηση VS.

Η LG Electronics (LG) συμπληρώνει 10 χρόνια από την ίδρυση του οργανισμού Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) της στο Βιετνάμ, μιας στρατηγικής βάσης ανάπτυξης λογισμικού που διαδραματίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας στο αυτοκινητιστικό λογισμικό.

Σε εορταστική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου στο Ανόι του Βιετνάμ, η LG επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να επεκτείνει τον ρόλο της θυγατρικής Vietnam R&D ως υπερπόντιου κέντρου καινοτομίας για την LG Vehicle Solution (VS) Company. Το κύριο αντικείμενο της θυγατρικής θα είναι η ανάπτυξη λογισμικού για τηλεματική, infotainment και άλλους βασικούς τομείς της αυτοκινητιστικής τεχνολογίας.

Εξέλιξη σε Εξειδικευμένο Οργανισμό Ανάπτυξης Αυτοκινητιστικού Λογισμικού

Από την ίδρυσή του το 2016, ο οργανισμός R&D της LG στο Βιετνάμ έχει εξελιχθεί από μια ομάδα περίπου 30 επαγγελματιών R&D σε ένα σημαντικό κέντρο αυτοκινητιστικού λογισμικού. Μετά την ενσωμάτωσή του ως νομική οντότητα το 2023, λειτουργεί πλέον ως αυτοτελής θυγατρική R&D με περισσότερους από 1.250 μηχανικούς λογισμικού — εκ των οποίων περίπου 850 εδρεύουν στο Ανόι και 400 στο Ντα Νανγκ.

Η θυγατρική LG Vietnam R&D είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη βασικού λογισμικού οχημάτων για την επιχείρηση VS, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων infotainment, τηλεματικής και πινάκων οργάνων. Βασιζόμενη σε αυτές τις δυνατότητες, η LG Vietnam R&D επιταχύνει ενεργά την καινοτομία εφαρμόζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης αυτοκινητιστικού λογισμικού.

Ιδέες εφαρμογής τεχνίτης νοημοσύνης που εντοπίζονται απευθείας από τους προγραμματιστές στην καθημερινή τους εργασία ενσωματώνονται σε πραγματικά έργα, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας κουλτούρας εθελοντικής, bottom-up καινοτομίας σε όλο τον οργανισμό. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει τη συνεχή εξέλιξη της LG Vietnam R&D καθώς συνεχίζει να αναπτύσσει τις δυνατότητές της στο αυτοκινητιστικό λογισμικό.

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Ενίσχυση Δεσμών σε Παγκόσμια Δίκτυα R&D και Παραγωγής

Η θυγατρική LG Vietnam R&D έχει συμμετάσχει σε έργα ανάπτυξης αυτοκινητιστικού λογισμικού για τους παγκόσμιους πελάτες-κατασκευαστές αυτοκινήτων της LG VS Company. Συνδέοντας την Vietnam R&D με τα ερευνητικά της κέντρα στη Νότια Κορέα, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, η LG έχει δημιουργήσει ένα ευέλικτο, παγκόσμιο δίκτυο ανάπτυξης αυτοκινητιστικού λογισμικού, ικανό να ανταποκρίνεται στις ποικίλες απαιτήσεις των πελατών σε κάθε περιοχή.

Καλλιέργεια Τοπικού Ταλέντου Λογισμικού

Για να υποστηρίξει τη συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων R&D στο Βιετνάμ, η LG επενδύει στην ανάπτυξη τοπικού ταλέντου στον αυτοκινητιστικό τομέα και στο λογισμικό. Μέσω του προγράμματος υποτροφιών, LG Track, η εταιρεία εντοπίζει νωρίς τους ταλαντούχους προγραμματιστές, ενώ το LG Dream Code, ένας ετήσιος διαγωνισμός προγραμματισμού, λειτουργεί ως κανάλι ανάδειξης ταλέντων που συνδέεται με μελλοντικές ευκαιρίες πρόσληψης.

Το φετινό LG Dream Code, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου στο κέντρο R&D της LG στο Ανόι και το Ντα Νανγκ, προσέλκυσε περίπου 670 φοιτητές από όλο το Βιετνάμ. Οι συμμετέχοντες στον τελικό γύρο είναι επιλέξιμοι να λάβουν επιπλέον προτεραιότητα κατά την υποβολή αίτησης για θέσεις στην LG Vietnam R&D.

Οι υψηλού επιπέδου δυνατότητες ανάπτυξης λογισμικού της θυγατρικής LG Vietnam R&D έχουν επιβεβαιωθεί μέσω των εσωτερικών προγραμμάτων αξιολόγησης του LG Group. Στον τελευταίο γύρο του Coding Expert, ενός εσωτερικού προγράμματος πιστοποίησης που διενεργεί το LG Group, 18 από τους 25 επιτυχόντες, ή περίπου το 63 τοις εκατό, προήλθαν από την LG Vietnam R&D — το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των θυγατρικών του LG Group.

«Κατά την τελευταία δεκαετία, η θυγατρική LG Vietnam R&D έχει καταστεί ως πυλώνας του παγκόσμιου δικτύου ανάπτυξης αυτοκινητιστικού λογισμικού μας», δήλωσε ο Lee Sang-yong, επικεφαλής του εργαστηρίου VS R&D της LG Vehicle Solution Company. «Κοιτάζοντας μπροστά, θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε το παγκόσμιο δίκτυο R&D μας για να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας στο αυτοκινητιστικό λογισμικό.»