Η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του σχετικά με τα απειλητικά συνθήματα κατά της Σέβης Βολουδάκη, «καταδικάζει τις απειλές σε βάρος βουλευτών της ΝΔ που, όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, αξιοποιούνται ως άλλοθι για τη συκοφάντηση των αγώνων και για την ένταση της κρατικής καταστολής. Αυτή η κρατική καταστολή είναι που οδηγεί και στα απάνθρωπα κι αποτρόπαια περιστατικά, όπως η δολοφονία του 20χρονου στο Άργος από αστυνομικούς, για την οποία η κατά τα άλλα λαλίστατη ΝΔ και τα στελέχη της δεν έχουν βγάλει άχνα».

Σε δήλωσή της, η Σέβη Βολουδάκη ξεκαθαρίζει ότι οι απειλές δεν πρόκειται να την κάμψουν.

«Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι η οικογένειά της έχει μάθει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες «με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη».

Η υφυπουργός τονίζει ακόμη πως «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατώφλι του σπιτιού μας», ενώ εκφράζει την οργή της για το γεγονός ότι, όπως αναφέρει, υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν «στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα».

«Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω», υπογραμμίζει, διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τους πολίτες «με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα», υπερασπιζόμενη τις αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

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«Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου. Και δεν θα γίνει τώρα», καταλήγει στη δήλωσή της.

{https://www.facebook.com/sevivoloudaki/posts/pfbid0XS6AAGVraYuY9p4ExY6pqfRFKeVDRgwgXhgQXWMhcvfJ96L4JtmCEjPt4pijsxWBl}

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε την επίθεση οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ευθεία επίθεση κατά της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι όσοι καταφεύγουν σε απειλές και καλλιεργούν το μίσος δεν ασκούν πολιτική διαμαρτυρία, αλλά διαπράττουν εγκληματικές ενέργειες. Τόνισε ακόμη ότι η στοχοποίηση πολιτικών προσώπων και των οικογενειών τους δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι αρμόδιες Αρχές θα ταυτοποιήσουν και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους υπεύθυνους.

«Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες», πρόσθεσε υπογραμμίζοντας ότι η στοχοποίηση ανθρώπων και οικογενειών, οι απειλές βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία.

«Όταν το "Θάνατος" μετατρέπεται σε σύνθημα, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή», τονίζει ακόμη και χαρακτηρίζει ως αδιανόητη κάθε προσπάθεια εργαλειοποίησης μιας δολοφονικής επίθεσης με στόχο την αναπαραγωγή του μίσους και την απειλή κατά ανθρώπων. «Όποιος ανέχεται τέτοιες πρακτικές ή σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα, αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη», υπογραμμίζει.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκράτησης μιας μητέρας τριών παιδιών. Υποστήριξε ότι οι δράστες δεν είναι «άγνωστοι», αλλά μέλη συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας, ενώ διαμήνυσε πως η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να υποκύψει σε πρακτικές εκφοβισμού, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στην Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό τους.

«Πήγαν στο σπίτι μιας μάνας που μεγαλώνει μόνη της 3 μικρά παιδιά να απειλήσουν, να εκφοβίσουν, να τρομοκρατήσουν. Και να ζητήσουν την απελευθέρωση των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα.

Η Σέβη Βολουδάκη τους απάντησε με ψυχή Νεοδημοκράτισσας. Η Σέβη έχει μάθει σε όλη της τη ζωή να μην φοβάται και δίνει το παράδειγμα για όλους μας.

Τους το λέμε ξανά. Δεν τους φοβόμαστε.

Δεν είναι «Άγνωστοι». Είναι ΓΝΩΣΤΟΙ. Είναι μέλη μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιά, μάνες. Είναι οι ίδιοι που έκαψαν με μολότοφ ακόμη και το αγέννητο παιδί της εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου στη Μαρφίν.

Όπως η Ελληνική Αστυνομία βρήκε τους «συντρόφους» τους, έτσι θα βρει και αυτούς».

Την επίθεση καταδίκασε και ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, επισημαίνοντας ότι η βία, οι απειλές και κάθε μορφή εκφοβισμού δεν έχουν θέση στη δημοκρατική ζωή. Η Κουμουνδούρου υπογράμμισε ότι απέναντι σε τέτοιες ενέργειες δεν χωρούν συμψηφισμοί ή αστερίσκοι, ενώ κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της έντασης, αποφεύγοντας την τοξικότητα και την εργαλειοποίηση τραγικών γεγονότων.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά συνθήματα στο πολιτικό γραφείο και στο σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη Δημοκρατία. Καμία ανοχή», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.

«Η βία, οι απειλές, η επιχείρηση εκφοβισμού δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, ούτε χωράνε σε αυτήν. Απέναντι σε τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχουν αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί», σημειώνει και καταλήγει: «Την ίδια στιγμή, οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε στην αποκλιμάκωση της έντασης. Η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να τροφοδοτείται από την τοξικότητα, τον διχασμό και την εργαλειοποίηση και κομματική εκμετάλλευση τραγικών γεγονότων. Η Δημοκρατία απαιτεί ευθύνη από όλες τις πολιτικές δυνάμεις».

Αντίστοιχη ήταν και η θέση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, το οποίο εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση και την προσπάθεια τρομοκράτησης της οικογένειας της υφυπουργού. Το κόμμα χαρακτήρισε τη βία και την τρομοκρατία ασύμβατες με τη δημοκρατική λειτουργία και υπογράμμισε ότι τέτοιες εγκληματικές ενέργειες δεν αποτελούν πολιτική αντιπαράθεση, ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και την παραπομπή των υπευθύνων στη Δικαιοσύνη.

«Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και την επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειας της με συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού της.

Η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι. Δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας. Δεν έχουν καμία σχέση τέτοιες ακραία βίαιες ενέργειες με την πολιτική ανταλλαγή επιχειρημάτων.

Απαιτείται άμεσα να ερευνηθούν αυτές οι επιθέσεις και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη».