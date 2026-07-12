Ο Ιούλιος άλλωστε, μπορεί να είναι ένας ιδιαίτερα παραγωγικός μήνας για τον λαχανόκηπο, αρκεί να επιλέξετε τις κατάλληλες καλλιέργειες.

Πολλοί πιστεύουν ότι ο Ιούλιος είναι πολύ αργά για να ξεκινήσουν έναν λαχανόκηπο. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά λαχανικά που αναπτύσσονται γρήγορα και μπορούν να φυτευτούν ακόμη και μέσα στο κατακαλόκαιρο, χαρίζοντας φρέσκια συγκομιδή μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Με σωστό πότισμα, καλή ποιότητα εδάφους και λίγη φροντίδα, μπορείτε να απολαύσετε νόστιμα λαχανικά από τον δικό σας κήπο ή τις γλάστρες στο μπαλκόνι.

Ο Ιούλιος άλλωστε, μπορεί να είναι ένας ιδιαίτερα παραγωγικός μήνας για τον λαχανόκηπο, αρκεί να επιλέξετε τις κατάλληλες καλλιέργειες. Με σωστή φροντίδα και συνέπεια στο πότισμα, θα απολαύσετε φρέσκα, γευστικά και θρεπτικά λαχανικά που θα εμπλουτίσουν το καθημερινό σας τραπέζι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και τις πρώτες εβδομάδες του φθινοπώρου.

Ραπανάκια

Τα ραπανάκια είναι από τα πιο γρήγορα λαχανικά που μπορείτε να καλλιεργήσετε. Πολλές ποικιλίες είναι έτοιμες για συγκομιδή μέσα σε 25 έως 35 ημέρες. Προτιμούν τακτικό πότισμα και ελαφρώς δροσερό έδαφος, γι' αυτό είναι καλό να σπέρνονται σε σημείο που προστατεύεται από τον έντονο μεσημεριανό ήλιο.

Μαρούλι

Υπάρχουν ποικιλίες μαρουλιού που αναπτύσσονται γρήγορα και μπορούν να συγκομίζονται σταδιακά, κόβοντας μόνο τα εξωτερικά φύλλα. Με συχνό πότισμα και λίγη σκιά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, το μαρούλι μπορεί να αποδώσει εξαιρετικά και τον Ιούλιο.

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Ρόκα

Η ρόκα είναι ιδιαίτερα εύκολη στην καλλιέργεια και έτοιμη για κατανάλωση σε περίπου έναν μήνα. Τα τρυφερά φύλλα της είναι ιδανικά για σαλάτες, σάντουιτς και πίτσες, ενώ η συνεχής συγκομιδή ενθαρρύνει την παραγωγή νέων φύλλων.

Σπανάκι καλοκαιρινών ποικιλιών

Αν και το κλασικό σπανάκι προτιμά χαμηλότερες θερμοκρασίες, υπάρχουν ανθεκτικές ποικιλίες που μπορούν να καλλιεργηθούν και το καλοκαίρι. Με επαρκή υγρασία και λίγη απογευματινή σκιά, προσφέρουν τρυφερά φύλλα μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Παντζάρια

Τα παντζάρια αναπτύσσονται σχετικά γρήγορα και μπορείτε να αξιοποιήσετε τόσο τις ρίζες όσο και τα θρεπτικά φύλλα τους. Χρειάζονται βαθύ, αφράτο χώμα και σταθερό πότισμα για να σχηματίσουν γλυκές και ζουμερές ρίζες.

Φασολάκια νάνα

Οι νάνες ποικιλίες φασολιών αναπτύσσονται γρήγορα και δεν απαιτούν υποστήριξη. Μέσα σε περίπου 50 έως 60 ημέρες μπορείτε να ξεκινήσετε τη συγκομιδή, ενώ η τακτική συλλογή των λοβών ενισχύει τη συνεχή παραγωγή.

Κολοκυθάκια

Τα κολοκυθάκια αγαπούν τη ζέστη και αναπτύσσονται εντυπωσιακά γρήγορα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Με πλούσιο έδαφος, άφθονο νερό και αρκετό ήλιο, θα αρχίσουν να παράγουν καρπούς σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η συχνή συγκομιδή βοηθά το φυτό να συνεχίσει να δίνει νέα κολοκυθάκια για πολλές εβδομάδες.

Πηγή southernliving.com