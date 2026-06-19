Τα ευρήματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι η απλή αύξηση της πρόσληψης φρούτων και λαχανικών μπορεί να μην αρκεί για καλή καρδιακή υγεία.

Επιστήμονες αποκαλύπτουν το μυστικό για μία πιο υγιή καρδιά: η επιλογή των σωστών φρούτων και λαχανικών και όχι η μεγαλύτερη κατανάλωση.

Η ημερήσια πρόσληψη πέντε μονάδων φρούτων και λαχανικών ίσως δεν είναι η καλύτερη επιλογή, αν αυτά τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν έλλειψη σε φλαβανόλες μία ομάδα στοιχείων που συνδέονται με την καλύτερη καρδιακή υγεία. Οι ερευνητές ανακάλυψαν πως επιλογές όπως τα βατόμουρα, τα δαμάσκηνα, τα μήλα, τα φασόλια πίντο, τα κεράσια και το πράσινο τσάι μπορούν αυξήσουν σημαντικά την πρόσληψη φλαβανόλης.

Στην μεγάλη διεθνή έρευνα που διεξήγαγαν επιστήμονες από το πανεπιστήμιο του Reading, την ιατρική σχολή του Χάρβαρντ, το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και το ινστιτούτο Mars, ανακαλύφθηκε πως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταναλώνουν αρκετές φλαβανόλες, τις φυσικές ενώσεις δηλαδή, που συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι λιγότερο από το 20% των ανθρώπων έφτασαν στο επίπεδο πρόσληψης φλαβανολών που σχετίζεται με τα οφέλη για την υγεία της καρδιάς. Ακόμα και εκείνα τα άτομα που έτρωγαν τακτικά τις συνιστώμενες πέντε ημερήσιες μερίδες φρούτων και λαχανικών δεν κατάφεραν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο, σύμφωνα με την έρευνα.

Η έρευνα ανάλυσε τις διατροφικές συνήθειες περισσότερων από 30.000 ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

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Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν έλλειψη φλαβανολών

Ο dr. Javier Ottaviani, επικεφαλής συντάκτης της έρευνας, είπε πως «οι φλαβανόλες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις, αλλά μόνο αν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα. ΟΙ περισσότεροι άνθρωποι υποθέτουν πως η κατανάλωση αρκετών φρούτων και λαχανικών καλύπτει αυτόν τον τομέα, αλλά η συγκεκριμένη έρευνα δείχνει πως οι συγκεκριμένες επιλογές που κάνει κάποιος είναι πολύ πιο σημαντικές από τον όγκο. Η συμπερίληψη στη διατροφή καθημερινά, μιας χούφτας βατόμουρα, ενός μήλου, ή ενός φλιτζανιού πράσινου τσάι μαζί με το γεύμα θα μπορούσε να κάνει πραγματική διαφορά στο πόσες από αυτές τις ευεργετικές ενώσεις καταναλώνετε και απορροφάτε από τη διατροφή σας.

Τα ευρήματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι η απλή αύξηση της πρόσληψης φρούτων και λαχανικών μπορεί να μην αρκεί. Τα συγκεκριμένα τρόφιμα που επιλέγουν οι άνθρωποι φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό του αριθμού των φλαβανολών που καταναλώνουν πραγματικά.

Τρόφιμα με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε φλαβανόλες - ωφέλιμες για την καρδιά

Προηγούμενη έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης COSMOS, της μεγαλύτερης κλινικής δοκιμής που εξέτασε τις φλαβανόλες, διαπίστωσε πως η κατανάλωση 500 χιλιοστογράμμων φλαβανολών την ημέρα μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου από καρδιακές παθήσεις.

Η νέα μελέτη δείχνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν πολύ κάτω από αυτό το επίπεδο, ακόμη και όταν ακολουθούν τυπικές συστάσεις υγιεινής διατροφής.

Οι ερευνητές προσδιόρισαν τα εξής τρόφιμα ως μερικές από τις πλουσιότερες διατροφικές πηγές φλαβανολών ανά μερίδα:

- Δαμάσκηνα (500 γρ.): περίπου 450 mg φλαβανολών

- Κράνμπερι (250 γρ.): περίπου 300 mg φλαβανόλες

- Βατόμουρα (200 γρ.,): περίπου 250 mg φλαβανόλες

- Πράσινο τσάι (ένα φλιτζάνι 250 ml): περίπου 200 mg φλαβανόλες

- Κουκιά/φάβα (80 γρ.): περίπου 140 mg φλαβανόλες

- Κεράσια (400 γρ., περίπου ένα κουτάλι): περίπου 130 mg φλαβανόλες

- Μήλα με τη φλούδα (200 γρ., ένα μέτριο μήλο): περίπου 110 mg φλαβανόλες

- Φράουλες (200 γρ.): περίπου 90 mg φλαβανόλες

- Μύρτιλλα (150 γρ., περίπου μία χούφτα): περίπου 80 mg φλαβανόλες

- Φασόλια πίντο (40 γρ.,): περίπου 70 mg φλαβανόλες

Τα αποτελέσματα εγείρουν επίσης ερωτήματα σχετικά με το εάν οι τρέχουσες διατροφικές συστάσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν καλύτερα τους ανθρώπους να αποκτήσουν ωφέλιμες ενώσεις όπως φλαβανόλες.

Ο καθηγητής Gunter Kuhnle του Πανεπιστημίου του Reading δήλωσε πως «πέντε φρούτα και λαχανικά την ημέρα είναι το σωστό μήνυμα, αλλά ίσως χρειαστεί να σκεφτούμε πιο προσεκτικά ποια πέντε θα είναι αυτά. Διαφορετικά φρούτα και λαχανικά προσφέρουν πολύ διαφορετικά διατροφικά οφέλη πέρα ​​από τις βιταμίνες και τα μέταλλα, και καθώς κατανοούμε καλύτερα αυτές τις ενώσεις, υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία να γίνουν οι διατροφικές οδηγίες πιο συγκεκριμένες και πιο αποτελεσματικές».

Οι ερευνητές λένε ότι τα ευρήματα υπογραμμίζουν ένα σημαντικό σημείο. Ενώ η κατανάλωση άφθονων φρούτων και λαχανικών παραμένει ακρογωνιαίος λίθος μιας υγιεινής διατροφής, τα είδη που επιλέγονται μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα οφέλη για την υγεία της καρδιάς.

Με πληροφορίες του Science daily