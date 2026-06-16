Πότε συνιστάται και γιατί θεωρείται σημαντική εξέταση.

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς αποτελεί σήμερα μία από τις πιο προηγμένες και αξιόπιστες απεικονιστικές εξετάσεις στην καρδιολογία, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τη διάγνωση και την παρακολούθηση ενός μεγάλου φάσματος καρδιαγγειακών παθήσεων. Πρόκειται για μία ασφαλή, αναίμακτη και ανώδυνη εξέταση, χωρίς έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία, η οποία παρέχει εικόνες υψηλής ευκρίνειας της καρδιάς, του μυοκαρδίου και των μεγάλων αγγείων του θώρακα.

Γιατί θεωρείται τόσο σημαντική εξέταση;

Η αξία της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς έγκειται στη δυνατότητά της να απεικονίζει με εξαιρετική ακρίβεια τόσο τη δομή όσο και τη λειτουργία της καρδιάς. Μέσα από εξειδικευμένα πρωτόκολλα, οι καρδιολόγοι μπορούν να αξιολογήσουν τη συσταλτικότητα του μυοκαρδίου, τη λειτουργία των καρδιακών βαλβίδων, αλλά και να εντοπίσουν αλλοιώσεις που δεν είναι πάντα ορατές με άλλες απεικονιστικές μεθόδους.

Παράλληλα, η εξέταση βοηθά στην έγκαιρη ανίχνευση βλαβών του μυοκαρδίου, συμβάλλοντας ουσιαστικά τόσο στη σωστή διάγνωση όσο και στον σχεδιασμό της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Πότε συνιστάται η μαγνητική τομογραφία καρδιάς;

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Η εξέταση συνιστάται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις:

Διερεύνησης καρδιακής ανεπάρκειας

Μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας (φλεγμονές της καρδιάς και του περικαρδίου)

Μυοκαρδιοπαθειών, όπως η υπερτροφική και η διατατική μυοκαρδιοπάθεια

Ανίχνευσης ίνωσης ή ουλής του μυοκαρδίου

Εκτίμησης παθήσεων των καρδιακών βαλβίδων

Διάγνωσης συγγενών καρδιοπαθειών

Παρακολούθησης ανευρυσμάτων της θωρακικής αορτής

Ελέγχου ασθενών με ανεξήγητο θωρακικό άλγος ή αρρυθμίες

Πολύτιμο εργαλείο για τη διάγνωση μυοκαρδιοπαθειών

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στις μυοκαρδιοπάθειες, καθώς μπορεί να αναδείξει με λεπτομέρεια τη μορφολογία της καρδιάς και να ανιχνεύσει ίνωση ή ουλές στο μυοκάρδιο, ευρήματα που σχετίζονται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο και επηρεάζουν τη θεραπευτική στρατηγική.

Επιπλέον, η εξέταση παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για τη βιωσιμότητα του μυοκαρδίου μετά από έμφραγμα, βοηθώντας τους ιατρούς να αξιολογήσουν εάν περιοχές της καρδιάς μπορούν να ανακάμψουν μετά από θεραπευτική παρέμβαση.

Ο ρόλος της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης

Τα τελευταία χρόνια, η μαγνητική τομογραφία καρδιάς αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία και στην πρόληψη σοβαρών καρδιαγγειακών συμβαμάτων, καθώς μπορεί να εντοπίσει έγκαιρα σιωπηλές καρδιακές παθήσεις ή πρώιμες βλάβες του μυοκαρδίου πριν εμφανιστούν σοβαρά συμπτώματα.

Η έγκαιρη διάγνωση επιτρέπει την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενών και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της πρόγνωσης.

Εξειδικευμένη διάγνωση με σύγχρονο εξοπλισμό στα HealthSpot

Το Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς του διαγνωστικού Κέντρου HealthSpot Γλυφάδας διαθέτει υπερσύγχρονο μαγνητικό τομογράφο με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και βελτιωμένη ποιότητα εικόνας. Οι εξετάσεις γνωματεύονται από τον εξειδικευμένο Καρδιολόγο Ιωάννη Παληό με διεθνή πιστοποίηση στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς, Διευθυντή Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς του Metropolitan Hospital και Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας Απεικονιστικών Τεχνικών της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο επιστημονικής αξιοπιστίας και εξατομικευμένης προσέγγισης για κάθε ασθενή.

Για τη διενέργεια της εξέτασης γίνονται δεκτά παραπεμπτικά ΕΟΠΥΥ.