Με σταθερή προτεραιότητα την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, η Παιδιατρική Κλινική του ΥΓΕΙΑ προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα προληπτικού ιατρικού ελέγχου για παιδιά ηλικίας 5 έως 16 ετών, σε προνομιακές τιμές, με στόχο την ασφαλή συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες.
Η άθληση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών. Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος πριν από την έναρξη της αθλητικής δραστηριότητας συμβάλλει στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση της υγείας τους και στην ασφαλή συμμετοχή τους σε κάθε μορφή άθλησης.
Τα διαθέσιμα πακέτα περιλαμβάνουν:
FIT TO PLAY FOR KIDS – 60€
• Ηλεκτροκαρδιογράφημα
• Καρδιολογική εξέταση
• Έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex καρδιάς – CU)
FIT TO PLAY FOR KIDS GO – 80€
• Ηλεκτροκαρδιογράφημα
• Καρδιολογική εξέταση
• Έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex καρδιάς – CU)
• Οφθαλμολογική εξέταση παίδων
FIT TO SWIM FOR KIDS – 70€
• Ηλεκτροκαρδιογράφημα
• Καρδιολογική εξέταση
• Δερματολογική εξέταση
• Έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex καρδιάς – CU)
FIT TO SWIM FOR KIDS GO – 100€
• Ηλεκτροκαρδιογράφημα
• Καρδιολογική εξέταση
• Δερματολογική εξέταση
• Έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex καρδιάς – CU)
• Οφθαλμολογική εξέταση παίδων
Σε όλα τα πακέτα περιλαμβάνεται η χορήγηση βεβαίωσης άθλησης.
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.
Πληροφορίες & Ραντεβού: 210 6869565
Ισχύς προσφοράς: έως 31/10/2026
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.hygeia.gr/fit-to-play-kids/#paketa
Η Παιδιατρική Κλινική του ΥΓΕΙΑ συνεχίζει να επενδύει στην πρόληψη και στη φροντίδα της παιδικής υγείας, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την ασφαλή άθληση και τη σωστή ανάπτυξη κάθε παιδιού.