Μια ακόμη διάκριση για τον Εμμανουήλ Καραλή που συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία.

Το αργυρό μετάλλιο στον τελικό του άλματος επί κοντώ κατέκτησε το βράδυ της Κυριακής 16/8 ο Εμμανουήλ Καραλής, που πάλεψε για την έκπληξη αλλά δεν τα κατάφερε στην τιτανομαχία με τον Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 6.15μ.

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O Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα πήρε το ασημένιο μετάλλιο, το οποίο ήταν το δεύτερο συνεχόμενο, μετά από αυτό που είχε κατακτήσει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ρώμη το 2024, δείχνοντας έτοιμος για το βήμα παραπάνω και γιατί όχι τη νίκη κόντρα στον αλύγιστο μέχρι στιγμής Σουηδό.

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Παράλληλα, ο Καραλής έφτασε πλέον τα εννέα μετάλλια στις μεγάλες διοργανώσεις Ανδρών, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή παρουσία του στις κορυφαίες διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια.

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Αναλυτικά τα μετάλλια του Εμμανουήλ Καραλή στην κατηγορία των Ανδρών

2026 – 2ος 6,00 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Μπέρμιγχαμ

2026 – 2ος 6,05 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Τόρουν

2025 – 2ος 6.00 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο

2025 – 2ος 6,05 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ

2025 – 1ος 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν

2024 – 3ος 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι

2024 – 2ος 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη

2024 – 3ος 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκόβη

2023 – 2ος 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη

Όπως και ο Σουηδός, o Καραλής μπήκε στο αρχικό ύψος, τα 5.55 για να ζεσταθεί, άφησε τα 5.70 και επανήλθε στα 5.85. Και οι δύο πέρασαν τα δύο ύψη με την πρώτη, όπως και ο Γάλλος Μπατίσρτ Τιερί, ο οποίος δοκίμασε χωρίς απώλειες και στα 5.70.

Κανείς άλλος δεν πέρασε τα 5.80, αλλά ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν άφησε μια προσπάθειες για τα 5.95 και ο Γερμανός Μπο Κάντα Λίτα Μπέρε δύο. Κανείς από τους δύο δεν τα κατάφερε και κάπου εκεί το μετάλλιο σφραγίστηκε, χωρίς βέβαια αυτό να απασχολεί τον αθλητή των Χάρη Καραλή και Μαρτσίν Στσεπάνσκι, καθώς στόχευε πολύ ψηλότερα. Και το απέδειξε περνώντας άνετα και τα 5.95, τα οποία άφησε ο Ντουπλάντις και δεν πέρασε κανείς άλλος.

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Με τον πήχη να ανεβαίνει από τα… γήινα 5+ μέτρα στα… εξωγήινα 6.00 σηματοδοτήθηκε η έναρξη άλλης μιας τιτανομαχίας Καραλή – Ντουπλάντις. Με την πρώτη τους προσπάθεια απέτυχαν και οι δύο, αλλά ο Σουηδός το πέρασε με τη δεύτερη. Ο Καραλής δεν υπέκυψε ψυχολογικά, λύγισε καλά το κοντάρι του, ώθησε και πέρασε κι αυτός. Το πρώτο του εξάρι άλμα από τις 3 Ιουνίου και τρίτο φέτος στον ανοιχτό στίβο. Η απόλυτη ισοβαθμία στην πρώτη θέση.

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Ο πήχης θα ανέβαινε φυσιολογικά στα 6.05, αλλά και οι δύο αποφάσισαν, μιας και τα άλματά τους ήταν ψηλά και καθαρά, να πάνε στα 6.10.

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Ο Ντουπλάντις πέρασε με την πρώτη για να ισοφαρίσει το ρεκόρ αγώνων και ο Καραλής φάνηκε με τη δική του προσπάθεια να περνά κι αυτός, αλλά βρήκε τον πήχη με το θώρακά του κι αυτός έπεσε σαδιστικά στο έδαφος. Φυσιολογικά, ο Έλληνας πρωταθλητής άφησε τις άλλες δύο για τα 6.15, για το επόμενο επεισόδιο στη μάχη των αιθέρων.

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Το μειονέκτημα του Ντουπλάντις έγινε πλεονέκτημα, καθώς ο Σουηδός πέρασε άμεσα και τα 6.15 με τον πήχη να τρεμοπαίζει ελαφρά, αλλά να μένει στη θέση του. Ο Καράλης επέλεξε να μπει κι αυτός, αλλά δεν τα κατάφερε και πήρε την απόφαση να μπει στα 6.20. Ο Ντουπλάντις κούνησε με τη σειρά του το πιόνι του στη σκακιέρα, αφήνοντας το ύψος. Κίνηση τακτικής με βάση τη λογική, αλλά και ρίσκο, αν ο Έλληνας περνούσε. Ο Μανόλο το πίστεψε, το κυνήγησε πέρασε τα πόδια του ψηλά, αλλά βρήκε τον πήχη με το σώμα του.

Η μάχη έληξε με τον Ντουπλάντις νικητή και τον Καραλή άξιο αντίπαλο και φυσικά δευτεραθλητή Ευρώπης με παλικαρίσιο αγώνα. Το δεύτερο μετάλλιο της Ελλάδας στο Μπέρμιγχαμ μετά το χρυσο του Μϊλτου Τεντόγλου σε μια επιτυχημένη για τα γαλανόλευκα διοργάνωση.