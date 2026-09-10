Ο Μίλτος Τεντόγλου ψηφίστηκε κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής του στίβου για τον Αύγουστο.

Παραμονή της νέας- τελευταίας φετινής- κόντρας του Εμμανουήλ Καραλή με τον Μόντο Ντουπλάντις, ένας άλλος Έλληνας πρωταθλητής «νίκησε» τον Σουηδό κυρίαρχο του επί κοντώ: ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ο 28χρονος δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης ψηφίστηκε ο κορυφαίος αθλητής στίβου της Ευρώπης για τον Αύγουστο, ένας «τίτλος» που διεκδικούσε και ο Μόντο Ντουπλάντις.

Τον Αύγουστο, ο Τεντόγλου κατέκτησε τον τέταρτο διαδοχικό ευρωπαϊκό τίτλο του στο μήκος, ενώ σημείωσε δύο νίκες σε μίτινγκ των Diamond League, στη Λωζάνη και τη Ζυρίχη. Ο Ντουπλάντις τον προηγούμενο μήνα επίσης πήρε το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα- με ρεκόρ αγώνων (6,15 μ.)- ενώ πέτυχε τρεις νίκες σε Diamond League (Λωζάνη, Σιλεσία, Ζυρίχη).

Σημειώνεται ότι κάθε μήνα η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία στίβου ανακοινώνει από πέντε υποψήφιους σε άνδρες και γυναίκες και στη συνέχεια καλεί τους φιλάθλους να ψηφίσουν ποιος ήταν ο καλύτερος.

{https://www.instagram.com/p/DdG5R6YiZhZ/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πραγματική κόντρα στο Ultimate Championship την Παρασκευή

Στον αγωνιστικό χώρο, οι κόντρες του Εμμανουήλ Καραλή με τον Μόντο Ντουπλάντις συνεχίζονται αύριο, Παρασκευή, στο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη, όπου ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί το Σάββατο. Ο Έλληνας «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του επί κοντώ προέρχεται από την πρώτη του νίκη σε τελικό Diamond League, αγώνας από τον οποίο αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή ο Ντουπλάντις, λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς.

Στη νέα διοργάνωση της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου- που κλείνει τη σεζόν του ανοιχτού στίβου- ο Καραλής και ο Ντουπλάντις υπόσχονται ξανά ψηλές «πτήσεις» (11/9, 21:08, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ). Και αν όλα εξελιχθούν ομαλά, θα μπορούσε να απειληθεί ξανά το παγκόσμιο ρεκόρ του επί κοντώ (6,31 μ.), όπως έγινε στην τελευταία «μονομαχία» τους στη Ζυρίχη, όταν ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6,25 μ., ο Καραλής τα 6,20 μ. και αμφότεροι έκαναν προσπάθειες στα 6,32 μέτρα. Εξάλλου, πέρα από τη δόξα, τα 150.000 δολάρια που αποτελούν το πριμ για τη νίκη είναι ένα πολύ δυνατό κίνητρο.

Όσο για τον Τεντόγλου (12/9, 20:44, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), θα έχει την ευκαιρία να «εκδικηθεί τον Ταζέι Γκέιλ, τον Τζαμαϊκανό ο οποίος του «άρπαξε» τη νίκη στον τελικό των Diamond League με το τελευταίο του άλμα, όταν έφτασε στα 8,46 μ., έξι εκατοστά πιο μακριά από τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους έχει την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος, με 8,66 μ., ενώ ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι, έχει δηλώσει πως είναι ικανός να πετύχει ρεκόρ ακόμα και στον τελευταίο αγώνα του, εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.