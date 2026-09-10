Το «ευχαριστώ» του Μεντιλίμπαρ σε διοίκηση, παίκτες και φιλάθλους του Ολυμπιακού.

Μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποχαιρέτισε τον σύλλογο και τους φιλάθλους του, δηλώνοντας σίγουρος ότι οι δρόμοι τους θα ξανασυναντηθούν.

«Ήταν σχεδόν τρία χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ’ όλα το συναίσθημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή», αναφέρει ο Βάσκος προπονητής, που ευχαριστεί τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τους εργαζόμενους στον σύλλογο και πάνω από όλα τους φιλάθλους.

Αποχαιρετώντας τους παίκτες των «ερυθρολεύκων», τους ευχαριστεί «για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πήχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει» σε αυτόν τον σύλλογο.

«Φεύγω περήφανος που μπόρεσα, για αυτό το διάστημα, να συμβάλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον», καταλήγει ο Μεντιλίμπαρ.

Το μήνυμα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν τρία χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ’ όλα το συναίσθημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή.

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Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου, που στην καθημερινότητα του συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο, έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας.

Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πήχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτόν τον σύλλογο.

Και πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξη και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά.

Φεύγω περήφανος που μπόρεσα, για αυτό το διάστημα, να συμβάλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.

Πάμε Ολυμπιακέ!».

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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Αλγκουαθίλ

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, καθώς το πρωί της Πέμπτης η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας τους.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Ιμανόλ Αλγκουαθίλ Μπαρενετσέα.

Γεννημένος στις 4 Ιουλίου 1971 στην πόλη Ορίο, στη Χώρα των Βάσκων, αποτελεί γέννημα θρέμμα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, την οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής.

Ο 55χρονος τεχνικός κάθισε στον πάγκο της πρώτης ομάδας της Ρεάλ Σοσιεδάδ για 6,5 σεζόν, από το 2018 έως το 2025, με απολογισμό 330 παιχνίδια. Με αυτόν στην τεχνική ηγεσία κατακτήθηκε το Copa del Rey τo 2021.

Τελευταία του ομάδα πριν από τον Ολυμπιακό ήταν η Αλ-Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καλωσορίζει στην οικογένειά της τον κ. Αλγκουαθίλ».

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