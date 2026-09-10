Αποζημιώσεις για περίπου 20.000 ζώα που θανατώθηκαν λόγω αφθώδους πυρετού.

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα των αποζημιώσεων στη Λέσβο λόγω του αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι αποζημιώσεις αφορούν τουλάχιστον 104 κτηνοτρόφους και περίπου 20.000 ζώα που θανατώθηκαν. Σε ό,τι αφορά στις ζωοτροφές και το κατεστραμμένο γάλα, οι σχετικές ΚΥΑ αναμένεται να εκδοθούν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και οι αντίστοιχες πληρωμές προγραμματίζονται εντός του Οκτωβρίου, δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Θανάσης Καββαδάς, από τη Λέσβο.

Στο νησί επιχειρούν ήδη 35 κτηνίατροι και γεωπόνοι, ενώ από τη Δευτέρα θα αυξηθούν σε 50, με στόχο να επιταχυνθούν περαιτέρω η ιχνηλάτηση, οι έλεγχοι και όλες οι προβλεπόμενες κτηνιατρικές διαδικασίες, επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Καββαδάς: Υγειονομική βόμβα για τη Λέσβο οι 13 θετικές εκτροφές

Ο Θανάσης Καββαδάς χαρακτήρισε «υγειονομική βόμβα» για ολόκληρη τη Λέσβο τις 13 θετικές εκτροφές, στις οποίες δεν έχουν γίνει ακόμα οι προβλεπόμενες θανατώσεις. Η εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων δεν αποτελεί ζήτημα επιλογής, καθώς η παραμονή θετικών ζώων στις εκτροφές δημιουργεί κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου και μπορεί να υπονομεύσει τη συνολική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νησί, υπογράμμισε ο υφυπουργός.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε 13 ενεργές εστίες να θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρη τη Λέσβο, ενώ γίνεται τεράστια προσπάθεια για την εκρίζωση της νόσου. Κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ας αναλάβει καθένας τις ευθύνες του», τόνισε. Η αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού απαιτεί απόλυτη εφαρμογή των επιστημονικών πρωτοκόλλων και των προβλεπόμενων μέτρων, χωρίς εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις, μέχρι να υπάρξει πλήρης έλεγχος και εκρίζωση της νόσου, συμπλήρωσε.

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Σε ό,τι αφορά στη συνδρομή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δήλωσε ότι στόχος είναι ο συντονισμός των ενεργειών στο πεδίο και η ενίσχυση με στρατιωτικούς κτηνιάτρους. «Ο στρατηγικός σχεδιασμός και ο ρυθμιστικός ρόλος παραμένουν στο ΥΠΑΑΤ. Η συνδρομή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προσθέτει δυνάμεις εκεί όπου τις χρειαζόμαστε, ώστε να κινηθούμε ακόμη ταχύτερα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα και η ταχύτερη δυνατή εκρίζωση του αφθώδους από τη Λέσβο», συμπλήρωσε.

Τέλος, ο υφυπουργός επεσήμανε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα είναι κρίσιμο σε για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας, καθώς η ενίσχυση των κτηνιατρικών κλιμακίων επιτρέπει την επιτάχυνση της ιχνηλάτησης και τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για την πορεία της νόσου.