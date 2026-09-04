Η στήριξη έρχεται σε μία ιδιαίτερα δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία για γαλλική κυβέρνηση.

Σε οικονομική ενίσχυση που ξεπερνάει τα 1 δισεκατομμύρια ευρώ προς τους αγρότες θα προχωρήσει η Γαλλία, μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις που είχαν ο καύσωνας και η παρατεταμένη ξηρασία του φετινού καλοκαιριού στις καλλιέργειες, τα βοσκοτόπια και τα αποθέματα νερού.

Η στήριξη ανακοινώθηκε την Παρασκευή (04/09) σε μία ιδιαίτερα δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία για την κυβέρνηση Μακρόν, η οποία επεξεργάζεται τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και επιχειρεί να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, ενόψει και των προεδρικών εκλογών του 2027.

«Το 1 δισ. ευρώ αποτελεί μια τεράστια προσπάθεια, δεδομένης της σημερινής δημοσιονομικής κατάστασης», δήλωσε η υπουργός Γεωργίας, Ανί Ζενεβάρ.

Από το συνολικό πακέτο, περίπου 520 εκατ. ευρώ θα διατεθούν άμεσα ως έκτακτες ενισχύσεις, προκειμένου να βοηθηθούν οι αγρότες να αντιμετωπίσουν τις ζημιές που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

{https://x.com/AnnieGenevard/status/2095789097830736282}

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Η μεγαλύτερη αγροτική ένωση της Γαλλίας, FNSEA, εκτιμά ότι οι αγρότες έχουν ήδη υποστεί απώλειες παραγωγής τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ. Οι κλάδοι της κτηνοτροφίας και των μεγάλων καλλιεργειών έχουν υπολογίσει τις ζημιές τους σε περισσότερα από 5 δισ. ευρώ ο καθένας.

«Ο άμεσος στόχος είναι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης», τόνισε η Ζενεβάρ, προσθέτοντας ότι περίπου 30.000 έως 35.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Το σχέδιο στήριξης περιλαμβάνει επίσης ένα ταμείο ανάκαμψης ύψους 235 εκατ. ευρώ, το οποίο θα βοηθήσει τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις να προμηθευτούν σπόρους, να προχωρήσουν σε νέες φυτεύσεις και να αγοράσουν ζωοτροφές, καθώς η ξηρασία έχει αφήσει μεγάλες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης χωρίς επαρκή υγρασία.

Στα επιπλέον μέτρα περιλαμβάνονται φορολογικές ελαφρύνσεις για τη γεωργική γη, ενισχύσεις για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και επιδότηση καυσίμων.

Το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών έχει προειδοποιήσει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία του φετινού καλοκαιριού ενδέχεται να μειώσουν κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα την οικονομική ανάπτυξη της Γαλλίας μέσα στο έτος, κυρίως λόγω της απώλειας αγροτικών εσόδων.

Την ίδια ώρα, νέο κύμα καύσωνα αναμένεται αυτή την εβδομάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Γαλλία να αποτελεί τη μεγαλύτερη αγροτική παραγωγό χώρα της Ένωσης.