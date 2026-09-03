Η φωτογραφία λίγο πριν από την επίσημη πρεμιέρα στην ΕΡΤ.

Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, αναλαμβάνουν, φέτος, τα ηνία της παρουσίασης για την εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ και λίγο πριν από την πρεμιέρα ποζάρουν με την νέα τους ομάδα.

Οι δύο παρουσιαστής, μεταφέρονται στην μεσημεριανή ζώνη του σταθμού και αναλαμβάνουν την εκπομπή «Στούντιο 4», με την πρεμιέρα να αναμένεται για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 15:00.

Το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, η ανανεωμένη ομάδα πόζαρε στην κάμερα, με τον Χρήστο Φερεντίνο να κρατάει μία τούρτα στα χέρια του, ενώ όλα δείχνουν έτοιμα για την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

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Στην ανάρτηση που έγινε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του «Στούντιο 4» στα social media, αναφέρεται: «Ξεκινήσαμε με… «σκηνοθετικά» γενέθλια, χαρές και χαμόγελα γιατί το #ΣΤΟΥΝΤΙΟ4 ξαναζωντανεύει τη Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου στις 15:00!‼ Δευτέρα με Παρασκευη @ ΕΡΤ1 στις 15:00».

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Το νέο τηλεοπτικό δίδυμο, βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες και το ανανεωμένο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ ανοίγει την αυλαία του τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 15:00.