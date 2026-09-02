Από τις 7 Σεπτεμβρίου, η Σία Κοσιώνη θα βρίσκεται στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Μια νέα σελίδα στην επαγγελματική της ζωή ανοίγει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου η Σία Κοσιώνη, καθώς αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Η έμπειρη δημοσιογράφος, ύστερα από την εικοσαετή συνεργασία της με τον ΣΚΑΙ, αλλάζει τηλεοπτική στέγη και αναλαμβάνει τον ρόλο του σχολιαστή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο κανάλι του Αμαρουσίου.

Στην παρουσίαση του δελτίου θα βρίσκεται ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ο τηλεοπτικός σταθμός του ΑΝΤ1 δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο με τη Σία Κοσιώνη να στέλνει το δικό της μήνυμα λίγο πριν από την πρεμιέρα της στον σταθμό.

Στο απόσπασμα, η δημοσιογράφος αναφέρει: «Δεν ξέρετε πόσο ανυπομονώ να ξαναβρεθούμε. 7 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλος ενθουσιασμός».

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Στη λεζάντα της δημοσίευσης σημειώνεται: «Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου καθημερινά στις 18:45 στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον @nikoschatzinikolaou, θα παρεμβαίνει με το σχόλιό της η @siakossioni».

{https://www.instagram.com/p/DcyGpBytJfK/?hl=el}

Η ανακοίνωση του AΝΤ1 για τον Νίκο Χαζτηνικολάου και τη Σία Κοσιώνη

«Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο σκηνικό της επικαιρότητας, η ανάγκη για ουσιαστική ενημέρωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Δεν αρκεί, όμως, να γνωρίζουμε μόνο τι συμβαίνει, αλλά κυρίως πώς αυτό αποκωδικοποιείται για την καθημερινότητά μας.

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου καθημερινά στις 18:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου θα δίνει, με το κύρος και την εγκυρότητά του, την πιο αξιόπιστη χαρτογράφηση της ειδησεογραφίας. Με τη γνώση και την πολυετή εμπειρία του, θα αναδεικνύει την ουσία πίσω από την είδηση και θα φέρνει σε πρώτο πλάνο τα σημαντικά θέματα που καθορίζουν το σήμερα και επηρεάζουν το αύριο.

Μαζί του στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, το ισχυρό δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του ANT1NEWS θα παρουσιάζει, μέσα από αποκλειστικά ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις, την πιο έγκαιρη και ολοκληρωμένη εικόνα των γεγονότων.

Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1, θα παρεμβαίνει με το σχόλιό της η Σία Κοσιώνη, συμβάλλοντας στην πληρέστερη κατανόηση όλων όσων διαμορφώνουν την επικαιρότητα».