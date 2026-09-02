Ένας 18χρονος φέρεται ως εγκέφαλος της συμμορίας που είχε βάλει στο στόχαστρο και τον Εμπαπέ.

Συμμορία, εγκέφαλος της οποίας φέρεται να ήταν ένας 18χρονος, σχεδίαζε επιθέσεις και απαγωγές στη Γαλλία, και ανάμεσα στους στόχους ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Ο 18χρονος Κλεμόν Λ. ήταν ήδη προφυλακισμένος, κατηγορούμενος για βιασμό, μαστροπεία και ληστεία. Στις 21 Αυγούστου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για άλλη μία ληστεία, σε βάρος ωρολογοποιού, ενώ φέρεται να έδινε εντολές από το κελί του, μέσω κινητού τηλεφώνου, στο οποίο εντοπίστηκαν οι διευθύνσεις 26 στόχων της συμμορίας, ανάμεσά τους και του Κιλιάν Εμπαπέ.

Η συμμορία σχεδίαζε επιθέσεις και απαγωγές σε βάρος επιχειρηματιών, ενός ράπερ, αλλά και του 27χρονου επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης και αρχηγού της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, που ήταν ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ 2026.

Πώς ξεκίνησαν οι έρευνες

Όλα ξεκίνησαν στις 25 Απριλίου, όταν περίπου στις 21:00 τρεις άνδρες που προσποιούνταν τους διανομείς έφτασαν στο σπίτι ωρολογοποιού στο Νεϊγί Σιρ Σεν, με ένα άδειο κουτί. Ο άνδρας υποπτεύθηκε ότι πρόκειται για απάτη και δεν άνοιξε την πόρτα. Οι τρεις άφησαν το κουτί και διέφυγαν.

Στις 4 Μαΐου, έγινε ληστεία στην επιχείρηση του ίδιου ωρολογοποιού στο Παρίσι. Δύο άνδρες με όπλα εισέβαλαν στο κατάστημα περίπου στις 14:45, έσπρωξαν τον διευθυντή και άρπαξαν 11 πολυτελή ρολόγια αξίας σχεδόν 150.000 ευρώ, προτού διαφύγουν με μηχανάκι. Ένας ύποπτος συνελήφθη περίπου μισή ώρα αργότερα, όταν το μηχανάκι του συγκρούστηκε με φορτηγό.

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Η έρευνα της αστυνομίας οδήγησε σε έναν έφηβο και στον 18χρονο Κλεμόν Λ., που ήταν προφυλακισμένος για βιασμό, μαστροπεία και άλλη μία υπόθεση ληστείας. Ο 18χρονος Γαλλοελβετός μπήκε στην απομόνωση, ενώ ο φερόμενος συνεργός του αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση.

«Αυτό το αγόρι ήταν ήδη στη φυλακή για σοβαρά αδικήματα και τον βρίσκουμε σε νέα υπόθεση που αφορά έναν γνωστό ράπερ και έναν ποδοσφαιριστή. Μόνο η απομόνωση μπορεί να τον κάνει να καταλάβει τα πράγματα, από τη στιγμή που κάνει μια εγκληματική ζωή», ανέφερε ο εισαγγελέας την Τετάρτη στο δικαστήριο όπου προσέφυγε ο 18χρονος κατά της προφυλάκισης και της απομόνωσης.

Έδινε οδηγίες από το κελί του με το ψευδώνυμο «Lester Z»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Le Parisien, ο 18χρονος φέρεται να έδινε οδηγίες στους συνεργούς του από το κελί του, μέσω Snapchat, με το ψευδώνυμο «Lester Z».

Σε δύο τηλέφωνα που κατάσχεσαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι βρέθηκαν 26 διευθύνσεις τραγουδιστών, ποδοσφαιριστών, επιχειρηματιών, όλοι τους ευκατάστατοι. Ανάμεσά τους ένας Κινέζος και ένας Τούρκος χονδρέμπορος και κοσμηματοπώληδες. Αλλά ένα ήταν το όνομα που ξεχώριζε περισσότερο: «Ήθελε να βάλει στο στόχαστρο έναν ράπερ και τον Κιλιάν Εμπαπέ», σύμφωνα με πηγή της εφημερίδας.

Ο 18χρονος έχει καταδικαστεί δύο φορές για αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά και μία για ληστεία. Στην ανάκριση ομολόγησε, αλλά υποβάθμισε την εμπλοκή του, ισχυριζόμενος ότι δεν είναι ο εγκέφαλος αλλά ο μεσάζοντας ανάμεσα σε έναν μυστηριώδη αρχηγό και εκείνους που έκαναν την επίθεση, ενώ επέμεινε πως θέλει να γίνει σεφ, κάτι που ονειρευόταν από παιδί.