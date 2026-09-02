Χαμηλότερα σε απόλυτους αριθμούς βρίσκονται η Ήπειρος με 27.796, η Δυτική Μακεδονία με 24.908, το Νότιο Αιγαίο με 24.060, το Βόρειο Αιγαίο με 22.120 και τα Ιόνια Νησιά με 18.516 αυτοαπασχολούμενου

Στους 887.049 ανέρχονται οι αυτοαπασχολούμενοι στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων 2023 που παρουσίασε η Ελληνική Στατιστική Αρχή στις 2 Σεπτεμβρίου 2026. Η γεωγραφική κατανομή τους αναδεικνύει την ισχυρή συγκέντρωση της αυτοαπασχόλησης στα δύο μεγαλύτερα οικονομικά κέντρα της χώρας, αλλά και τη σημαντική παρουσία της στην περιφέρεια.

Η Αττική βρίσκεται με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση, με 201.882 αυτοαπασχολούμενους, συγκεντρώνοντας σχεδόν το 23% του συνόλου. Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 147.910, ενώ ιδιαίτερα υψηλή είναι η αυτοαπασχόληση και στην Κρήτη, όπου καταγράφονται 100.115 αυτοαπασχολούμενοι. Στη Θεσσαλία οι αυτοαπασχολούμενοι ανέρχονται σε 74.763, στην Πελοπόννησο σε 73.792 και στη Δυτική Ελλάδα σε 65.524. Ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 56.402 και η Στερεά Ελλάδα με 49.261 αυτοαπασχολούμενους.

Χαμηλότερα σε απόλυτους αριθμούς βρίσκονται η Ήπειρος με 27.796, η Δυτική Μακεδονία με 24.908, το Νότιο Αιγαίο με 24.060, το Βόρειο Αιγαίο με 22.120 και τα Ιόνια Νησιά με 18.516 αυτοαπασχολούμενους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή ανά φύλο. Σε επίπεδο χώρας, το 59% των αυτοαπασχολουμένων είναι άνδρες και το 41% γυναίκες, με την ανδρική παρουσία να υπερισχύει σε όλες τις περιφέρειες.

Οι μικρότερες αποκλίσεις μεταξύ των δύο φύλων εμφανίζονται στο Βόρειο Αιγαίο, όπου οι άνδρες αντιστοιχούν στο 54% και οι γυναίκες στο 46%, και στην Κρήτη, με αναλογία 56% προς 44%. Στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 43% των αυτοαπασχολουμένων, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία το ποσοστό τους διαμορφώνεται στο 42%.

Αντίθετα, μεγαλύτερη διαφορά εμφανίζεται στη Δυτική Ελλάδα, όπου οι άνδρες αποτελούν το 64% των αυτοαπασχολουμένων και οι γυναίκες το 36%. Στην Αττική η αναλογία διαμορφώνεται σε 62% άνδρες και 38% γυναίκες, όπως και στο Νότιο Αιγαίο, ενώ στα Ιόνια Νησιά καταγράφεται αναλογία 61% προς 39%.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν παράλληλα τη μεγάλη βαρύτητα των δύο μεγαλύτερων περιφερειών. Αττική και Κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνουν μαζί 349.792 αυτοαπασχολούμενους, αριθμό που αντιστοιχεί σε περίπου τέσσερις στους δέκα του συνόλου που καταγράφεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Η στατιστική αρχή επισημαίνει πάντως ότι από την παρουσίαση εξαιρούνται 26.053 αυτοαπασχολούμενοι για τους οποίους δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία ως προς το φύλο. Συνεπώς, η αναλογία 59% ανδρών και 41% γυναικών αφορά τους αυτοαπασχολούμενους για τους οποίους υπάρχει σχετική πληροφορία στο μητρώο.