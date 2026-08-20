Στο λιανικό εμπόριο, ο συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του έτους σε 20,168 δισ. ευρώ, έναντι 19,616 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 2,8%.

Ανοδική πορεία ακολούθησε στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών τόσο στο λιανικό εμπόριο όσο και στη βιομηχανία, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Αύξηση 2,8% στο λιανικό εμπόριο

Στο λιανικό εμπόριο, ο συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του έτους σε 20,168 δισ. ευρώ, έναντι 19,616 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 2,8%. Εξαιρουμένων των κλάδων οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο τζίρος ανήλθε σε 7,204 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,2% σε ετήσια βάση.

Μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων, τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε το λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών, με 22,8%, και ακολούθησαν τα ιατρικά και ορθοπεδικά είδη με 21,6%. Αντίθετα, η πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων μειώθηκε κατά 14,8% και το άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα κατά 5,7%.

Σε επίπεδο περιφερειών, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Ήπειρο, κατά 4,9%, και στην Κεντρική Μακεδονία, κατά 3,8%. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ήταν η μοναδική περιφέρεια που εμφάνισε μείωση, κατά 0,1%.

Άνοδος και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 11,404 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

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Οι μεσαίες επιχειρήσεις κατέγραψαν αύξηση 3,5%, οι μικρές 3,4% και οι πολύ μικρές 0,9%.

Ισχυρότερη μεταβολή καταγράφεται στη βιομηχανία. Τον Ιούνιο του 2026 ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών αυξήθηκε κατά 19,6% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, ενώ σε σχέση με τον Μάιο του 2026 σημείωσε αύξηση 3,8%. Στο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2025 - Ιουνίου 2026 ο μέσος δείκτης ήταν αυξημένος κατά 7,2%.

Η ετήσια αύξηση του Ιουνίου συνδέεται με άνοδο 19,6% στη μεταποίηση και 20,8% στα ορυχεία και λατομεία. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών στην εγχώρια αγορά αυξήθηκε κατά 14,5%, ενώ στην εξωτερική αγορά η άνοδος έφτασε το 29,8%.