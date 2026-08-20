Η λίστα των προϊόντων που θα συμμετάσχουν στη συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί.

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την εφαρμογή της συμφωνίας που προβλέπει μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 31 Αυγούστου και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους.

Η λίστα των προϊόντων που θα συμμετάσχουν στη συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί, ενώ οι μειώσεις που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής ανέρχονται μεσοσταθμικά σε περίπου 7%. Από την πλευρά των προμηθευτών οι μειώσεις κινούνται γύρω στο 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ αναμένεται να προσθέσουν επιπλέον έκπτωση μεταξύ 1,5% και 2%.

Έως και 1.500 οι κωδικοί

Ωστόσο, η λίστα δεν έχει κλείσει οριστικά. Το υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορούν να προστεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό ακόμη και στους 1.500.

Μέχρι σήμερα, στη συμφωνία συμμετέχουν περίπου 1.100 κωδικοί προϊόντων, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών αναγκών των νοικοκυριών.

Μεταξύ άλλων, στη λίστα περιλαμβάνονται:

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κρέατα

γαλακτοκομικά

αυγά

ζυμαρικά

βρεφικές τροφές

καφές

απορρυπαντικά

σχολικά είδη

Πρόκειται για προϊόντα που καλύπτουν τόσο τις καθημερινές διατροφικές ανάγκες όσο και βασικές δαπάνες των οικογενειών.

Περισσότεροι προμηθευτές στη συμφωνία

Το ενδιαφέρον από την πλευρά των προμηθευτών παραμένει σημαντικό. Μέχρι στιγμής, περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συμφωνία, ενώ αναμένεται να προστεθούν ακόμη τέσσερις έως πέντε.

Το μέτρο θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών σε προϊόντα που έχουν άμεση επίπτωση στο κόστος ζωής και στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

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