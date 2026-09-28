Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γκίλφοϊλ φέρεται να άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ είχαν ανάμειξη στις πολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν στην πτώση της κυβέρνησης του Ίλιε Μπολόζαν.

Διευκρινίσεις για την παρουσία της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στη Ρουμανία έδωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Οάνα Τόιου, μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal που συνέδεε την Αμερικανίδα με συζητήσεις για ενεργειακές συμφωνίες και τις πολιτικές εξελίξεις στο Βουκουρέστι.

Σύμφωνα με τη Ρουμάνα υπουργό Εξωτερικών, η Γκίλφοϊλ βρέθηκε στη χώρα στα τέλη Μαρτίου για να συμμετάσχει σε ιδιωτική εκδήλωση με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου και δεν είχε επίσημη εντολή να διαπραγματευτεί με τη ρουμανική κυβέρνηση.

«Οι επίσημες διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε επίσημο πλαίσιο», τόνισε η Τόιου σε συνέντευξη Τύπου.

Όπως εξήγησε, στις επίσημες επαφές με τη Ρουμανία για ζητήματα που αφορούν στην ενεργειακή αγορά, πιθανές συμφωνίες αγοράς και έργα logistics, την απαραίτητη εξουσιοδότηση από αμερικανικής πλευράς είχαν ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, και ο Αμερικανός πρέσβης στη Ρουμανία.

Η ίδια σημείωσε ακόμη ότι και οι Ρουμάνοι αξιωματούχοι χρειάζονται επίσημη εντολή προκειμένου να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις. Η διαδικασία ξεκινά από το αρμόδιο υπουργείο, περνά από την έγκριση του υπουργείου Εξωτερικών και ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωθυπουργού.

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Η υπόθεση ήλθε στην επικαιρότητα μετά από έρευνα της Wall Street Journal, η οποία έφερε στο φως στοιχεία σχετικά με όσα φέρεται να συζητήθηκαν στις συγκεκριμένες επαφές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γκίλφοϊλ φέρεται να άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ είχαν ανάμειξη στις πολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν στην πτώση της κυβέρνησης του Ίλιε Μπολόζαν.

Παράλληλα, διατυπώθηκαν ισχυρισμοί περί πιέσεων για την υπογραφή συμφωνίας φυσικού αερίου με την Atlantic CN Trade.

Σύμφωνα με έγγραφο που είχε δημοσιοποιηθεί νωρίτερα και περιείχε εκτιμήσεις της κρατικής Romgaz, μια τέτοια συμφωνία φέρεται ότι θα μπορούσε να προκαλέσει στην εταιρεία ετήσιες ζημίες άνω των 300 εκατ. ευρώ έως το 2040.

Ο πρόεδρος του PSD, Σορίν Γκριντεάνου, απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξαν πιέσεις για την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας.

Τόνισε επίσης ότι ο θεσμικός του ρόλος δεν περιλαμβάνει τη διαπραγμάτευση ή την υπογραφή εμπορικών συμβάσεων, ενώ αρνήθηκε ότι υπήρξε αμερικανική ή άλλη εξωτερική παρέμβαση για την πτώση της κυβέρνησης Μπολόζαν.

«Τον Ίλιε Μπολόζαν δεν τον έριξαν ούτε οι Αμερικανοί, ούτε το τέρας του Λοχ Νες, ούτε ο Bigfoot. Τον έριξε το 88% των Ρουμάνων που δήλωσε ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και ότι η κυβέρνηση κυβερνά άσχημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.