Ένα μέρος της τιμής των καυσίμων διαμορφώνεται στην Ελλάδα και μπορεί να γίνει παρέμβαση, τονίζει ο Κουτεντάκης.

Για την αύξηση των τιμών των καυσίμων δεν φταίει μόνο ο πόλεμος και η διεθνής κρίση, τονίζει ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Φραγκίσκος Κουτεντάκης.

Ένα μέρος της τιμής διαμορφώνεται στην Ελλάδα και σε αυτό μπορεί να γίνει παρέμβαση, υπογραμμίζει.

«Όχι, η διεθνής κρίση και ο πόλεμος επηρεάζουν την τιμή του αργού πετρελαίου. Όμως στην αντλία δεν βάζουμε αργό πετρέλαιο», αναφέρει αρχικά ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ.

Από το βαρέλι μέχρι την αντλία, μεσολαβούν η διύλιση, η εμπορία, τα περιθώρια κέρδους και οι φόροι, εξηγεί. «Άρα, ένα μέρος της τιμής διαμορφώνεται στο εξωτερικό. Ένα άλλο μέρος όμως, διαμορφώνεται εδώ. Και εδώ ακριβώς είναι που μπορεί να γίνει παρέμβαση», καταλήγει.

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