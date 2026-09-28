Στις ΗΠΑ, η μέση τιμή του ντίζελ κινείται περίπου στα 6,50 δολάρια το γαλόνι, πολύ κοντά στο ιστορικό υψηλό των 6,53 δολαρίων που καταγράφηκε στις 22 Σεπτεμβρίου.

Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Μπρεντ να κινείται κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 95 δολάρια, την ώρα που η παγκόσμια αγορά καυσίμων βρίσκεται αντιμέτωπη με περιορισμένη προσφορά και αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Στις ΗΠΑ, η μέση τιμή του ντίζελ κινείται περίπου στα 6,50 δολάρια το γαλόνι, πολύ κοντά στο ιστορικό υψηλό των 6,53 δολαρίων που καταγράφηκε στις 22 Σεπτεμβρίου. Η εκτόξευση των τιμών επιβαρύνει νοικοκυριά, μεταφορές και αγροτική παραγωγή, αυξάνοντας παράλληλα την πολιτική πίεση στον Λευκό Οίκο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι εξετάζει «πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο περιορισμού ή ακόμη και απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι εγχώριες τιμές.

«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναγνωρίζοντας πάντως ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της βενζίνης.

Μεταξύ των σεναρίων που φέρεται να εξετάζει η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη και η επιβολή απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ για 90 ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης ηπιότερες παρεμβάσεις και περιορισμοί στις εξαγωγές.

Μια τέτοια κίνηση, όμως, θα μπορούσε να προκαλέσει νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά καυσίμων. Αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι ένας περιορισμός των αμερικανικών εξαγωγών μπορεί αρχικά να μειώσει την τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ, αλλά ταυτόχρονα να αυξήσει σημαντικά τις διεθνείς τιμές. Μάλιστα, μέσω της προσαρμογής της παραγωγής των διυλιστηρίων, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην αμερικανική αγορά και να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές βενζίνης. Ιδιαίτερα ευάλωτη εμφανίζεται η Ευρώπη. Οι ΗΠΑ έχουν εξελιχθεί σε κρίσιμη πηγή τροφοδοσίας της ευρωπαϊκής αγοράς, καλύπτοντας περίπου το ήμισυ των εισαγωγών ντίζελ της Ευρώπης τους τελευταίους μήνες. Ενδεχόμενη διακοπή ή σημαντικός περιορισμός αυτών των ποσοτήτων θα μπορούσε να οδηγήσει τις ευρωπαϊκές τιμές του ντίζελ σε νέα επίπεδα-ρεκόρ, ιδιαίτερα καθώς οι ροές από τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή παραμένουν διαταραγμένες.

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Το πρόβλημα επιτείνουν οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, τα οποία έχουν περιορίσει περαιτέρω την προσφορά καυσίμων. Παράγοντες της αγοράς χαρακτηρίζουν πλέον το ντίζελ ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για το παγκόσμιο πετρελαϊκό σύστημα.