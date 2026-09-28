Σύμφωνα με τους New York Times.

Tις τελευταίες δεκαετίες, οι θεατές έχουν απολαύσει μερικές από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές σειρές στην ιστορία της μικρής οθόνης. Σε αυτό έχουν συντελέσει οι εξελίξεις στην τεχνολογία κινηματογράφησης, τα ειδικά εφέ, οι τεχνικές γραφής, καθώς και οι υπηρεσίες streaming που έχουν εισέλθει στο παιχνίδι από τα τέλη της δεκαετίας του 2010.

Πρόσφατα, οι New York Times δημοσίευσαν μια λίστα με τις 100 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές του 21ου αιώνα, δηλαδή από το 2000 και μετά, η οποία περιλαμβάνει επιτυχημένες κωμωδίες όπως το Ted Lasso, βραβευμένα με Emmy δράματα όπως το The Pitt και το Shogun και ορισμένες - πάνω από δέκα - που προβάλλονται μέχρι σήμερα.

Από τις σειρές που προβάλλονται αυτή τη στιγμή, την υψηλότερη βαθμολογία συγκεντρώνει το The White Lotus του HBO, το οποίο βρίσκεται στην τέταρτη σεζόν του και τερματίζει στην 21η θέση της λίστας.

Η σειρά που τερματίζει στην κορυφή

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται μια σειρά την οποία (πράγματι) αρκετοί έχουν χαρακτηρίσει ως την κορυφαία στην ιστορία της μικρής οθόνης.

Πρόκεται για το Breaking Bad, δημιουργία του Βινς Γκίλιγκαν, που προβλήθηκε για πέντε σεζόν στο AMC από το 2008 έως το 2013. Η λίστα των New York Times, εν ολίγοις επιβεβαιώνει το Breaking Bad ως μία από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές στην ιστορία, καθώς διατηρεί ακόμα ένα μέσο ποσοστό 96% θετικών κριτικών στο Rotten Tomatoes και μια βαθμολογία 97% για τις γενικές κριτικές του κοινού.

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Mε πρωταγωνιστές τους Μπράιαν Κράνστον και Άαρον Πολ, η σειρά έγραψε ιστορία καθώς κάθε επεισόδιο των τελευταίων σεζόν του, καθήλωνε περίπου 10 εκατομμύρια θεατές. Επίσης, έλαβε τον εκπληκτικό αριθμό των 58 υποψηφιοτήτων για Emmy, κερδίζοντας τις 16, συμπεριλαμβανομένων πολλών βραβείων ερμηνείας για τους Κράνστον και Πόλ.

Η σειρά λαμβάνει χώρα στην Αλμπουκέρκη στο Νέο Μεξικό. Ακολουθεί έναν καθητητή χημείας που πάσχει από καρκίνο τελικού σταδίου και συνεργάζεται με έναν πρώην μαθητή του προκειμένου να εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς του, παρασκευάζοντας και πουλώντας μεθαμφεταμίνη.

{https://youtu.be/VFkjBy2b50Q?si=M0TSmVpAE8r8rVAO}

Το 2015 έκανε πρεμιέρα το spin-off Better Call Saul, με πρωταγωνιστές τους Μπομπ Όντενκερκ και Τζιανκάρλο Εσποσίτο.

Ορισμένοι άλλοι αξιοσημείωτοι τίτλοι στη λίστα είναι το Game of Thrones στην 6η θέση, το The Office στην 11η θέση, το Watchmen στην 39η θέση, το Peaky Blinders στην 43η θέση, και το Twin Peaks: The Return την 47η θέση, το Stranger Things στην 53η θέση, το Squid Game στην 72η θέση, κ.ά.

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Δείτε τις 20 καλύτερες σειρές του 21ου αιώνα σύμφωνα με τους New York Times