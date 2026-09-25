Οι NYT απευθύνθηκαν σε ειδικούς για τις κορυφαίες τηλεοπτικές σειρές.

Είναι μια συζήτηση που γίνεται καθημερινά, παντού: στη δουλειά, την ώρα του ποτού με φίλους, ακόμα και στην ουρά του σούπερ μάρκετ, όλο και κάποιος θα βρεθεί που θα πει: «Είδα μια φανταστική τηλεοπτική σειρά». Ποιες είναι όμως οι κορυφαίες των τελευταίων ετών;

Οι New York Times απευθύνθηκαν σε περισσότερους από 500 ειδικούς του χώρου- από ηθοποιούς έως δημιουργούς και στελέχη- ζητώντας τους να ψηφίσουν τις 10 κορυφαίες σειρές που έκαναν πρεμιέρα μετά την 1η Ιανουαρίου 2000. Έτσι, η εφημερίδα κατέληξε στη λίστα με τις 100 καλύτερες σειρές του 21ου αιώνα. Σε αυτή την ψηφοφορία, το Breaking Bad κατέκτησε την κορυφή, με τη The Wire και το Mad Men να ακολουθούν στις επόμενες δύο θέσεις.

Όμως, επειδή λίστες αυτού του τύπου σηκώνουν μεγάλη- και πολλές φορές έντονη- συζήτηση, οι New York Times δίνουν στους αναγνώστες τους την ευκαιρία να διαμορφώσουν τη δική τους λίστα, ψηφίζοντας έως και τις 28 Σεπτεμβρίου τις δικές τους 10 αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές του 21ου αιώνα (δείτε ΕΔΩ).

ΝΥΤ: Οι 20 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές του 21ου αιώνα

1. Breaking Bad (2008-2013)

2. The Wire (2002-2008)

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3. Mad Men (2007-2015)

4. Succession (2018- 2023)

5. Fleabag (2016-2019)

6. Game of Thrones (2011-2019)

7. Veep (2012-2019)

8. 30 Rock (2006-2013)

9. Curb Υour Εnthusiasm (2000-2024)

10. Atlanta (20-16-2022)

11. The Office (US) (2005-2013)

12. Arrested Development (2003-2019)

13. Girls (2012-2017)

14. Friday Night Lights (2006-2011)

15. Six Feet Under (2001-2005)

16. The Office (UK, 2001- 2003)

17. The Americans (2013-2018)

18. I May Destroy You (2020)

19. Chernobyl (2019)

20. The Crown (2016-2023)

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