Ο Έντι Ράμα απάντησε με μακροσκελή του ανάρτηση στο Χ, αμέσως μετά την ομιλία του.

Διαδηλωτές στη Νέα Υόρκη, μόλις είδαν τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα να φτάνει στο κτίριο του ΟΗΕ, για την ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση, του πέταξαν αυγά.

Οι διαδηλωτές με σημαίες της Αλβανίας φώναζαν «μαφία, μαφία». Ο Έντι Ράμα ατάραχος, αλλά φανερά εκνευρισμένος, συνέχισε να προχωρά και μπήκε στο κτίριο.

Οι άνδρες της ασφάλειάς του έτρεξαν για να τον προστατεύσουν.

Άμεση ήταν η απάντηση του Αλβανού πρωθυπουργού, που τους αποκάλεσε [υστερικές κότες» σε μακροσκελή του ανάρτηση στο Χ.

{https://www.instagram.com/reels/Ddszf0qqVbS/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανάρτηση Ραμά

«Σ' αυτούς που σκεπάζονται με τη σημαία μας και διασχίζουν τους δρόμους σαν υστερικές κότες, τους λέω μόνο ότι αυτή τη σημαία την έχω υψώσει ψηλότερα από ποτέ στα μάτια του κόσμου. Ενώ σ' αυτούς που νομίζουν ότι θα με σταματήσουν με λάσπη, αυγά και σάλιο, στην αποστολή μου να ανεβάσω τη σημαία μας στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους λέω ότι αν για πρώτη φορά στην ιστορία του αλβανικού κράτους έχουμε ένα θεσμικό σύστημα, που δείχνει ικανότητα αυτοκάθαρσης, αυτή είναι μια τεράστια κατάκτηση που δεν ήρθε ουρανοκατέβατο αλλά ήρθε ακριβώς ως ένα από τα ιστορικά αποτελέσματα αυτής της αποστολής!

»Και ας το ακούσουν καλά και ας το κρατήσουν καλά στο μυαλό τους, αφού νομίζουν ότι θα με νικήσουν με τις «θαυματουργές βόμβες» που ενισχύουν μέρα νύχτα στον γαλάζιο ουρανό τη λέξη διαφθορά:

»Σε μια χώρα που πνίγεται στο βάλτο της διαφθοράς, δεν υπάρχει μετωπική μάχη ούτε συγκεκριμένα αποτελέσματα κατά της διαφθοράς, και αυτή είναι η χώρα στην οποία ζήσαμε, όλοι μας, μέχρι που εγώ και το κόμμα μου γυρίσαμε τον τροχό της δικαιοσύνης από την ισότητα όλων ενώπιον του νόμου!

»Σήμερα, η Αλβανία δεν είναι πλέον αυτή η χώρα, και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν όλο και περισσότερο την Αλβανία για αυτόν τον πόλεμο, ενώ οι υστερικές κότες του χωριού μας κακαρίζουν και πετάνε αυγά στον αέρα εκ μέρους των γελαστών κοκόρων της πολιτικής και μιντιακής αγοράς, που είναι τόσο ηλίθιοι όσο ένα αυγό, ότι θα με σταματήσουν με ατελείωτες φλυαρίες για τη διαφθορά που καταπολεμά το ίδιο το σύστημα που χτίζουμε, ή με λαϊκές προσβολές και κατάρες όπως αυτή αυτού του προσκολλημένου ράμφους, που γράφει αλβανικά με πόδια κότας».

{https://x.com/ediramaal/status/2103494075718459897}





