Πριν την ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ αποχώρησαν 77 χώρες και το Ισραήλ ξέρει πολύ καλά ποιες ήταν.

Η αποχώρηση 77 χωρών με την είσοδο του Νετανιάχου στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, την ώρα που ανέβηκε στο βήμα για να απευθύνει την ομιλία του, ήταν το θέμα της χθεσινής ημέρας.

Ο ίδιος προκλητικά άρχισε την ομιλία του χαμογελώντας και απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε όλους τους «ηθικά ηλίθιους» που δεν έχουν αποχωρήσει ήδη να φύγουν από την αίθουσα.

{https://x.com/Osint613/status/2103185187337019562}

Αυτά μπροστά στις κάμερες. Γιατί στο παρασκήνιο ένας Ισραηλινός, μέλος της Μοσάντ/ εκπρόσωπος της ισραηλινής αντιπροσωπείας με το τεφτέρι του στο χέρι περιφερόταν και έγραφε ποιες χώρες είχαν φύγει.

«Για την υπεράσπιση της δικής μας αλήθειας απέναντι σε ολόκληρο τον κόσμο» όπως είπε και Νετανιάχου. Μόνο που ολόκληρος (σχεδόν) ο κόσμος είχε φύγει.

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Οι χώρες που αποχώρησαν

Ιράκ, Ιράν, Συρία, Τουβαλού, Τουρκμενιστάν, Υεμένη, Αίγυπτος, Παναμάς, Σενεγάλη, Παλαιστίνη, Σουδάν, Τυνησία, Τουρκία, Βενεζουέλα, Αντίγκουα και Μπαρμπόυντα, Κονγκό, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τόνγκα, Ουζμπεκιστάν, Αγκόλα, Μπαρμπέιντος, Κολομβία, Νησιά Κομόρες, Ντομίνικα, Τζιμπουτί, Βόρεια Μακεδονία, Σαν Μαρίνο, Νότια Αφρική, Σομαλία, Αλγερία, Μπανγκλαντές, Βασίλειο του Μπουρνέι, Βραζιλία, Χιλή, Κονγκό, Λίβανος, Λιβερία, Ερυθρέα, Τσαντ, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Λιβύη, Μαυριτανία, Ιορδανία, Νικαράγου, Μαδαγασκάρη, Νίγηρας, Περού, Αγία Λουκία, Σλοβενία, Αφγανιστάν, Μπαχάμες, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μποτσουάνα, Νότια Κορέα, Εσουατίνη, Ουγκάντα, Πακιστάν, Λεσότο, Βολιβία, Ισπανία, Κούβα, Ισημερινή Γουινέα, Κιργιστάν, Μοζαμβίκη, Μιανμάρ, Ιρλανδία, Μαλδίβες, Ινδονησία, Κουβέιτ, Ναμίμπια, Μαλαισία, Γουιάνα, Σουρινάμ, Μπελίζ και Κένυα.

{https://x.com/AlanRMacLeod/status/2103203686289994204}

Βέβαια, από τις χώρες που αποχώρησαν μόλις έξι ήταν οι ευρωπαϊκές.

{https://www.facebook.com/reel/2110664383175542}

{https://x.com/TehranTimes79/status/2103418599452938561}