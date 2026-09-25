Ευχάριστα είναι τα νεότερα για την υγεία του 17χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά στην Κεφαλονιά, όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα άλογο. Ο νεαρός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, έχοντας προηγουμένως νοσηλευτεί στην Αθήνα.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 14ης Σεπτεμβρίου, όταν ο 17χρονος κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι του με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι. Την ίδια ώρα, στην ίδια κατεύθυνση κινούνταν πεζός ο ιδιοκτήτης ενός αλόγου, οδηγώντας το ζώο στον δρόμο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με το άλογο, με αποτέλεσμα ο 17χρονος να τραυματιστεί.
Αρχικά η κατάσταση του νεαρού δεν έδειχνε να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.
Ο 17χρονος εξετάστηκε στα Επείγοντα και παρέμεινε για νοσηλεία και παρακολούθηση. Στη συνέχεια, όμως, η κατάσταση της υγείας του επιβαρύνθηκε και οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Έτσι, πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή του 17χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύτηκε μέχρι να αναρρώσει.
Πλέον, μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας του, ο νεαρός πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του, με την περιπέτεια να έχει ευτυχώς αίσιο τέλος. Για το περιστατικό επιλήφθηκε η Τροχαία Αργοστολίου. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.