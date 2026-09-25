Ο νεαρός πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του, με την περιπέτεια να έχει ευτυχώς αίσιο τέλος.

Ευχάριστα είναι τα νεότερα για την υγεία του 17χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά στην Κεφαλονιά, όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα άλογο. Ο νεαρός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, έχοντας προηγουμένως νοσηλευτεί στην Αθήνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 14ης Σεπτεμβρίου, όταν ο 17χρονος κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι του με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι. Την ίδια ώρα, στην ίδια κατεύθυνση κινούνταν πεζός ο ιδιοκτήτης ενός αλόγου, οδηγώντας το ζώο στον δρόμο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με το άλογο, με αποτέλεσμα ο 17χρονος να τραυματιστεί.

Αρχικά η κατάσταση του νεαρού δεν έδειχνε να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Ο 17χρονος εξετάστηκε στα Επείγοντα και παρέμεινε για νοσηλεία και παρακολούθηση. Στη συνέχεια, όμως, η κατάσταση της υγείας του επιβαρύνθηκε και οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Έτσι, πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή του 17χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύτηκε μέχρι να αναρρώσει.

Πλέον, μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας του, ο νεαρός πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του, με την περιπέτεια να έχει ευτυχώς αίσιο τέλος. Για το περιστατικό επιλήφθηκε η Τροχαία Αργοστολίου. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.